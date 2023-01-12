3 години "Аватару-2" виявилося замало для шанувальників. Тепер вони очікують на вихід наступних частин. Раніше говорили про можливе продовження стрічки, а тепер режисер остаточно сказав, чи зніматиме продовження.

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Чи будуть наступні частини "Аватару"

Джеймс Кемерон підтвердив, що зніме всі заплановані чотири сиквели "Аватара". Режисер випускатиме їх раз на два роки до 2028 року.

Події стрічки в основному відбуваються під водою в океані. "Аватар: Шлях води" вже став одним з найдорожчих фільмів в історії кінематографа. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів Нааві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

"Аватар" 3 частина: що відомо

Дата прем'єри: 20 грудня 2024 року

Наразі невідома назва цього сиквелу, але, за словами Кемерона, його зняли паралельно з другою частиною. В "Аватарі-3" буде ще більше води.



"Аватар" / Фото 20th Century Studios

"Аватар" 4 частина: що відомо

Дата прем'єри: 18 грудня 2026 року

Ймовірно, 4 частина називатиметься "Аватар: Вершник Тулкуна", але наразі ця назва не підтверджена. Кемерон розповідав, що вже є весь акторський склад, а також зняли частину цього фільму. Для часткової зйомки були причини – молодим акторам, які залучені у "Шляху води", потрібно було зняти частину "Аватара-4" ще до того, як виросли.



"Аватар" / Фото 20th Century Studios

"Аватар" 5 частина: що відомо

Дата прем'єри: 22 грудня 2028 року

Подейкують, що п'ята частина матиме назву "Аватар: У пошуках Ейви", але, знову ж таки, офіційного підтвердження цьому немає. Кемерон розповів, що "Аватар-5" перенесе дію на Землю. За словами режисера, Нейтірі побачить, що не всі люди погані, а глядачі побачать, що не всі Нааві – хороші. Є ймовірність, що ця частина "Аватару" буде про вторгнення прибульців. Однак ще нічого з цього сиквелу не знімали.



"Аватар" / Фото 20th Century Studios