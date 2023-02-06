Ожидается, что Джефри Джейкоб Абрамс выступит в роли режиссера киноленты, а Леонардо Ди Каприо может сыграть главную роль. Пока официальных решений относительно нового проекта не было.

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Роман Стивена Кинга "Билли Саммерс" получит экранизацию

Над сценарием будут работать обладатель премии Оскар 1999 Эдвард Цвик ("Любовь и другие лекарства") и американский кинорежиссер Маршалл Херсковиц ("Я - Сэм", "Последний самурай").

В центре сюжета романа Стивена Кинга "Билли Саммерс" – 44-летний наемный убийца. Перед уходом на пенсию, Билли Саммерс берется за последнее дело. Работа требует переехать в тихий городок и притвориться начинающим писателем. Он устраивается в офис и знакомится с 21-летней жертвой сексуального насилия. Роман вышел в Украине в 2022 году в издательстве КСД.



Обложка романа Стивена Кинга "Билли Саммерс" / Фото КСД

Напомним, недавно Леонардо Ди Каприо был замечен с новой девушкой – 19-летней моделью, израильтянкой Иден Полани. Пара засветилась на вечеринке, посвященной выходу альбома певицы Эбони Райли. Личная жизнь актера очень интересна, ведь еще на Новый год звезда находилась в отношениях с 23-летней Викторией Ламас.

Что касается творческих проектов, то последний раз актер сыграл в таких фильмах как "Не смотрите вверх", "Убийцы цветочного месяца" и "Рузвельт".

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