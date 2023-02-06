Очікується, що Джефрі Джейкоб Абрамс виступить в ролі режисера кінострічки, а Леонардо Ді Капріо може виконати головну роль. Наразі офіційних рішень щодо нового проєкту не було.

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Роман Стівена Кінга "Біллі Саммерс" отримає екранізацію

Над сценарієм працюватимуть володар премії Оскар 1999 року Едвард Цвік ("Кохання та інші ліки") та американський кінорежисер Маршалл Херсковіц ("Я – Сем", "Останній самурай").

У центрі сюжету роману Стівена Кінга "Біллі Саммерс" – 44-річний найманий убивця. Перед виходом на пенсію, Біллі Саммерс береться за останню справу. Робота вимагає переїхати в тихе містечко і прикинутися письменником-початківцем. Він влаштовується в офіс та знайомиться з 21-річної жертвою сексуального насилля. Роман вийшов в Україні 2022 року у видавництві КСД.



Обкладинка роману Стівена Кінга "Біллі Саммерс" / Фото КСД

Нагадаємо, нещодавно Леонардо Ді Капріо помітили з новою дівчиною – 19-річною моделлю, ізраїльтянкою Іден Полані. Пара засвітилася на вечірці, присвяченій виходу альбому співачки Ебоні Райлі. Особисте життя актора дуже цікаве, адже ще на Новий рік зірка перебував у стосунках з 23-річною Вікторією Ламас.

Щодо творчих проєктів, то востаннє актор зіграв у таких фільмах як "Не дивіться вгору", "Вбивці квіткового місяця" та "Рузвельт".

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