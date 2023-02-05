Режисер Джон Ландау в новому інтерв’ю розповів деякі подробиці "Аватару 3". Він заінтригував новими персонажами у фільмі та повідомив, що вони будуть вороже налаштовані до Джейка Саллі, Нейтірі та їхніх дітей.
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Уна Чаплін, яка підтримує росіян, зіграє в "Аватарі 3" лідерку агресивного племені
Основні зйомки "Аватару 3" завершено, а вихід стрічки у широкий прокат очікується 20 грудня 2024 року. Третій розділ запланованої саги з 5 фільмів познайомить глядачів із заснованими на вогні "Людьми попелу" на чолі з Варангом. Однак, на відміну від клану Меткаїна, ці люди На'ві – не найгостинніші.
Вони житимуть серед вогню і будуть поганими, згідно з їхнім моральним кодексом, будуть виглядати дико та робити жорстокі речі. Ватажком цієї групи людей буде Варанг, в якого перевтілиться акторка Уна Чаплін. Зірка "Гри престолів" насправді вже давно підписала контракт з всесвітом "Аватару", але до кінця точно не було відомо її долі.
Є хороші та погані люди. Так само й на стороні На’ві,
– сказав режисер Джон Ландау про населення, з яким він експериментуватиме у наступній частині.
Уна Чаплін: що відомо про актрису
Уна Чаплін народилася в Мадриді. Її батьки — актриса Джеральдіна Чаплін та чилійський кінооператор Патрісіо Кастілья. Навчалася у Шотландії. У 2007 закінчила Королівську академію драматичного мистецтва. Дебютувала у кіно у 2007 році. Вперше з’явилася в кіно у 2007 році – зіграла в короткометражці. У 2008 році отримала роль у фільмі "Квант милосердя". Тричі з’являлася в кіно разом зі своєю матір’ю.
2014 року Уну Чаплін номінували на премію Гільдії кіноакторів США за роль у телесеріалі "Гра престолів" у номінації "Найкраща акторка у драматичному серіалі".
Найбільш відома за серіалом "Гра престолів", де вона зіграла Талісу Мейгір, цілительку з Волантіса, яка слідує за Роббом Старком (Річард Медден) та його армією, перш ніж закохатися в Короля Півночі та зрештою вийти заміж. Актриса також є онукою легендарного Чарлі Чапліна і може стате настільки важливим персонажем в "Аватарі", як Зої Салдана та Сем Вортінгтон.
Уна Чаплін в серіалі "Гра престолів" / Кіноріум
У 2022 році актриса зіграла у гостросюжетному мінісеріалі від Netflix "Зрада". За сюжетом, майбутнє агента МІ-6 виглядає безрадісно після зустрічі з російською шпигункою, тож йому доведеться переосмислити все своє життя.
Фільми, у яких зіграла:
- "Квант милосердя" 2008 рік,
- "Зображення смерті" 2009 рік,
- "Двійник диявола" 2011 рік,
- "Дружба і ніякого сексу?" 2013 рік,
- "Найдовша подорож" 2015 рік,
- "Аватар 2" 2022 рік,
- "Аватар 3" 2023 рік.
Серіали, у яких взяла участь:
- "Шерлок" 2012 рік (роль: Джанет, епізод A Scandal in Belgravia),
- "Гра престолів" 2012 – 2013 роки (роль: Таліса Мейґір, 11 епізодів),
- "Чорне дзеркало" 2014 рік (роль: Грета, епізод "Біле Різдво"),
- "Табу" 2016 рік (роль: Зільфа Гірі, 8 епізодів),
- "Правило Комі" 2020 рік (роль: Ліза, мінісеріал).