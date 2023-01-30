Другий фільм "Аватар: Шлях води" познайомив глядачів із расою народу На'ві, що пристосувалася до водних умов. У своєму інстаграмі Джозеф Пепе опублікував фото Аватара з клану Оматікайя.

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Джозеф Пепе показав першу версію зовнішності персонажів "Аватара"

Його вигляд трохи відрізняється від того, як виглядають герої фільму зараз. Адже спершу творці картини хотіли, щоб синя шкіра мешканців Пандори випромінювала світло.

Художник згадав, як у 2004 році він, актор Крістофер Свіфт і художник зі спецефектів Джон Розенгрант зустрілися з режисером "Аватара" в Lightstorm Entertainment у Санта-Моніці, Каліфорнія, щоб прочитати сценарій та отримати інформацію про персонажів.

Це був початок двотижневого "випробування вогнем". Робоча назва "Аватара" була "Проєкт 880". Нам дали 14 днів, щоб показати Кемерону "щось нове, розвинути персонажів і вдихнути в них нове життя",

– сказав концепт-художник Джозеф Пепе.

На той час, за словами Пепе, Кемерон заявив, що фільм буде фотореалістичним після завершення. Тож художник відчував сильний тиск, щоб проілюструвати щось, що могло б його вразити. Проте Кемерон, коли побачив перше зображення, не висловлював жодних емоцій, але сказав: "Це паразитичний вид пелагічних голожаберних".

"Я роззявив рота з подиву, тому що він не тільки дізнався, який тип біолюмінесценції тварин я використав, але й знав його наукову назву. На щастя, моє самовіддане дослідження окупилося, і я зрозумів це лише після кількох років роботи з Кемероном. Він любить дослідження про Землю, науку, флору, фауну, антропологію та етнологію. Він геній не тільки в кіновиробництві, а й у науці та техніці", – згадав він.

Перше зображення Аватара: дивіться фото Джозефа Пепе

Нагадаємо, "Аватар: Шлях води" став четвертим фільмом в історії найкасовіших стрічок за всю історію – касові збори картини перевищили 2 мільярди доларів. Джеймс Кемерон підтвердив, що зніме всі заплановані чотири сиквели "Аватара". Режисер випускатиме їх раз на два роки до 2028 року.

Події стрічки в основному відбуваються під водою в океані. Він демонструє світ Пандори, а також персонажів На’ві, що повертаються, яких грають Сем Вортінгтон і Зої Салдана.

"Аватар: Шлях води" 2022: дивіться трейлер