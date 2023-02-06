Упродовж понад двох десятиліть фанати довго сперечалися про фінал культової стрічки "Титанік". Тож після кількох років суперечок, режисер Джеймс Кемерон нарешті зробив висновок.

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У фіналі "Титаніка" Джек міг вижити – науковий експеримент

З нагоди 25-річчя "Титаніка", творці презентують оновлену версію стрічки. Її покажуть в кінотеатрах у форматі 3D 4K HDR і з високою частотою кадрів. В Україні вона вийде у прокат напередодні Дня святого Валентина – 9 лютого.

Тож напередодні святкування, Джеймс Кемерон вирішив провести науковий експеримент, щоб визначити, чи дійсно на дверному плоті було місце для закоханої пари. "Ми дізнаємося раз і назавжди, чи міг Джек пережити аварію "Титаніка", — каже Кемерон у тизері спеціального випуску, прем'єра якого відбудеться наступного тижня.

"Титанік" 25 років: дивіться оновлений трейлер онлайн

Хоча Кемерон спочатку говорив про те, що судово-медична експертиза підтвердила, що "тільки один міг вижити" на дверному плоті, у спеціальному випуску він визнає, що Джек "міг би вижити". Режисер найняв двох каскадерів, схожими на Ді Капріо та Вінслет під час зйомок, і відтворив фінальну сцену "Титаніка" в басейні, щоб перевірити кілька теорій.

У першому тесті Кемерон спростовує теорію фанатів про те, що на плоту просто достатньо місця, щоби вижити і Джеку, і Роуз. Попри те, що "Джек і Роуз можуть залізти на пліт, адже місця достатньо, вони обоє занурені у крижану воду небезпечного рівня", — зауважив Кемерон. На кадрах видно, що однаково більша частина їхніх тіл перебуває під водою.

Сама Вінслет передбачила цей результат під час нещодавньої появи в подкасті Happy Sad Confused, сказавши: "Я маю бути чесною: я насправді не вірю, що ми б вижили, якби ми обидвоє залізли на ці двері. Я думаю, що він би виліз, але все перекинулося б, і це була б нежиттєздатна ідея. Так, він міг би поміститися на ті двері, але вони б не втрималися на плаву. Це було б неможливо".

У другому випробуванні Кемерон знову помістив Джека і Роуз на пліт, але розташував їх тіла так, щоб їх верхні частини тіла (включаючи життєво важливі органи) залишалися над водою. Їхні шанси на виживання збільшилися.

Знаком питання із цим сценарієм є витривалість. Каскадери не пережили трагедії з кораблем, тож могли довше триматися у такому стані. Чи могли Джек і Роуз зробити те саме? До того моменту, як герої фільму опиняються на плоту, вони вже пережили години виснажливих погонів, можливих утоплень та бійок. Більш ніж ймовірно, що в жодного з персонажів не буде такої витривалості, як у каскадерів, щоб мати можливість довше тримати тіло так, щоб вижити.

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Для третього та останнього тесту Кемерон змусив каскадерів виконати всі напружені дії, через які проходять Джек та Роуз у фільмі, щоб стомити їх. Кемерон також додав додатковий момент, який не увійшов до фільму: Роуз віддає Джеку свій рятувальний жилет.

Він стабілізувався. Якби ми це спроєктували, він міг би протриматися до прибуття рятувальників. Джек міг би вижити,

– сказав Кемерон.

Тож висновок: Джек міг би вижити, якби Роуз передала йому свій рятувальний жилет. Але, звичайно, у фільмі цього немає.

Джеймс Кемерон провів науковий експеримент з нагоди 25-річчя "Титаніка": дивіться відео