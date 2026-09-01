Добро пожаловать в удивительный и немного абсурдный путь Зендеи Мари Стормер Коулман – женщины, которая могла бы стать учительницей, но вместо этого стала лицом половины Голливуда. 24 Канал немного раскрывает жизнь новой мегапопулярной звезды Голливуда.

Детство Зендеи: Шекспир, застенчивость и лишний год в детском саду

Зендея родилась 1 сентября 1996 года в Окленде, в семье, где оба родителя – педагоги. Казалось бы, идеальный старт для будущей отличницы и тихого скромного ребенка. И первый пункт плана даже сработал: по словам ее мамы, маленькая Зендея была настолько застенчивой, что ее оставили на второй год в детском саду – чтобы она хоть немного догнала сверстников в социальных навыках. Ирония судьбы в том, что этот самый ребенок через несколько лет начнет выходить на сцену перед тысячами людей и ни разу публично не сбится с речи.



Зендея в детстве / Фото из инстаграма актрисы



Лето девочка проводила не на пляже и не с друзьями, а в театре – мама подрабатывала менеджером в Калифорнийском Шекспировском театре, поэтому маленькая Зендея рассаживала зрителей, продавала билеты, а потом и сама вышла на сцену.

Свою первую роль она сыграла в мюзикле, где восьмилетняя девочка играла восьмилетнего мальчика по имени Джо – драматургия не спрашивает паспорт. Позже добавились "Ричард III", "Двенадцатая ночь" и "Как вам это понравится" – то есть пока сверстники смотрели мультики, будущая звезда серьезно осваивала Шекспира и, по собственному признанию, действительно им интересовалась.

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Зендея в детстве / Фото из инстаграма актрисы



Еще один штрих к детскому портрету: у Зендеи с рождения на один зуб меньше в нижнем ряду. Мелочь, казалось бы, но именно благодаря этому ей никогда не пришлось удалять зубы мудрости. Вселенная иногда компенсирует сложное детство маленькими стоматологическими бонусами.

Юность Зендеи: танцовщица, реклама и диснеевская мечта

В 13 лет Зендея уже выступала в качестве танцовщицы – и не где-нибудь, а в рекламном ролике сети Sears, где главной звездой была Селена Гомес. Ситуация настолько обычная для индустрии, что даже спустя годы Зендея со смехом вспоминала: среди других танцовщиц на площадке были будущие звезды Disney Росс Линч и Лео Ховард – то есть половина канала Disney Channel одновременно делала первые шаги в одной рекламе стульев и мебели.



Зендея в юности / Фото из инстаграма актрисы



А еще подростковая Зендея была одержима "Гарри Поттером" – настолько, что, по ее собственным словам, могла пересматривать фильмы буквально каждый день. Это вот тот редкий случай, когда увлечение франшизой не прошло с возрастом: волшебный мир Хогвартса оставался для нее источником умиротворения даже тогда, когда ее собственная жизнь превратилась в сплошной график съемок.

Мечта попасть на канал Disney тоже не заставила себя ждать – по ее словам, она буквально плакала от восторга, когда вышла "Ханна Монтана", потому что поняла: вот оно, то, чем она хочет заниматься. И мечта сбылась быстрее, чем успели высохнуть те самые слезы восторга: в 13 лет Зендея получила роль танцовщицы Рокки Блу в сериале "Shake It Up" ("Танцевальная лихорадка") – и все началось.

Карьера Зендеи: от детской модели до самой молодой двукратной лауреатки "Эмми"

Дальше – типичная для Голливуда история стремительного взлета, только чуть быстрее среднего. "Shake It Up" продержался до 2013 года, после чего 18-летняя Зендея получила собственное шоу "K.C. Undercover" – и не просто роль главной героини-шпионки, но и статус продюсера проекта. Согласитесь, не каждый восемнадцатилетний человек может похвастаться продюсерским креслом вместо обычной студенческой жизни с лапшой из пакета для бездомных.

Настоящий перелом произошел в 2019 году с ролью Ру Беннетт в драме HBO "Эйфория" – подростки с наркотической зависимостью, сыгранной настолько убедительно, что уже в следующем году принесла Зендее премию "Эмми" за лучшую главную женскую роль в драматическом сериале.

В 2020-м, во время локдауна, когда остальной мир пек хлеб и смотрел сериалы, Зендея буквально за несколько недель выступила продюсером и сыграла в драме "Малькольм и Мари" вместе с Джоном Дэвидом Вашингтоном – камерный, почти театральный фильм, который еще раз доказал: актриса – это не о красивых костюмах, а о настоящей драматической силе.

В свои 23 года она стала самой молодой победительницей в этой номинации за всю историю премии, а в 2022 году повторила успех – став единственной звездой, которая успела получить эту статуэтку дважды еще до тридцатилетия. Неплохо для девочки, которую когда-то оставляли на второй год в детском саду из-за застенчивости.



Карьера Зендеи / Фото из инстаграма звезды



Параллельно кинокарьера тоже не стояла на месте: роль Эм-Джей во франшизе о Человеке-пауке сделала ее лицом, знакомым каждому подростку на планете, а роль Чани в дилогии "Дюна" превратила ее в одну из ведущих актрис поколения – фильмы с ее участием уже собрали в прокате миллиарды долларов. Кстати, она успела попробовать себя и в музыкальной карьере: в 17 лет выпустила одноименный альбом, а сингл "Replay" даже попал в чарт Billboard Hot 100. То есть в перерывах между съемками девушка еще и записывала музыку – просто чтобы не тратить время зря.

Дальше карьера только набирала обороты. В 2024 году вышла теннисная драма "Претенденты", где Зендея сыграла тренера Ташу Дункан, – роль, благодаря которой критики вновь заговорили о ней не как о "бывшей звезде Disney", а как об одной из самых серьезных драматических актрис своего поколения. И пока одни актрисы годами ждут "вот того проекта", у Зендеи их, кажется, просто целая очередь.



Журнал Time еще в 2022 году включил Зендею в сотню самых влиятельных людей планеты, а ее состояние по состоянию на 2026 год оценивают в диапазоне 30–40 миллионов долларов – вполне прилично для бывшего ребенка, которого в детском саду оставляли на второй год из-за застенчивости.

Личная жизнь Зендеи: без лишней драмы, но с Томом Холландом



Зендея и Том Холланд / Фото Getty Images



Если карьера Зендеи развивается со скоростью ракеты, то ее личная жизнь, напротив, складывается крайне осторожно. Актриса не слишком любит выносить романтические подробности на публику, хотя скрыть ее отношения с Томом Холландом, кажется, было задачей уровня "миссия невыполнима".

Пара познакомилась на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой" в 2016 году. Сначала Зендея и Холланд настаивали, что они просто друзья, но со временем их отношения стали очевидными. В 2021 году папарацци сфотографировали актеров во время поцелуя в автомобиле – и после этого убеждать мир в платонической дружбе стало уже несколько сложнее.

Несмотря на огромный интерес публики, Зендея и Том стараются держать роман подальше от камер. Они редко обсуждают друг друга в интервью, а совместные появления на публике скорее напоминают исключение, чем еженедельную рубрику.

В 2025 году появились сообщения об их помолвке, однако и в этом случае пара не стала устраивать грандиозное шоу для соцсетей. Зендея продолжает работать, экспериментировать с образами и сниматься в больших проектах, а Холланд – играть своего Человека-паука и параллельно строить собственную карьеру.

В то же время в последнее время в сети регулярно появляются слухи о возможной свадьбе Зендеи и Тома Холланда. Однако пара не спешит раскрывать подробности личной жизни.

А еще, по случаю дня рождения актрисы, 24 Канал подготовил подборку фильмов, в которых она снялась.