Ласкаво просимо у прекрасний і трохи абсурдний шлях Зендеї Марі Стормер Коулман — жінки, яка могла б бути вчителькою, а натомість стала обличчям половини Голлівуду. 24 Канал трішки розкриває життя нової мега популярної зірки Голлівуду.

Дитинство Зендеї: Шекспір, сором'язливість і зайвий рік у садочку

Зендея народилася 1 вересня 1996 року в Окленді, у родині, де обоє батьків — педагоги. Здавалося б, ідеальний старт для майбутньої відмінниці та тихої скромної дитини. І перший пункт плану навіть спрацював: за словами її мами, маленька Зендея була настільки сором'язливою, що її залишили на другий рік у дитячому садку — щоб хоч трохи наздогнала однолітків у соціальних навичках. Іронія долі в тому, що ця сама дитина за кілька років почне виходити на сцену перед тисячами людей і жодного разу публічно не зіб'ється зі слова.



Зендея в дитинстві / Фото Інстаграм акторки



Літо дівчинка проводила не на пляжі й не з друзями, а в театрі — мама підробляла менеджеркою у Каліфорнійському Шекспірівському театрі, тож маленька Зендея розсаджувала глядачів, продавала квитки, а потім і сама вилізла на сцену.

Свою першу роль вона зіграла у мюзиклі, де восьмирічна дівчинка грала восьмирічного хлопчика на ім'я Джо — драматургія не питає паспорт. Пізніше додалися "Річард III", "Дванадцята ніч" і "Як вам це сподобається" — тобто поки однолітки дивилися мультики, майбутня зірка серйозно опановувала Шекспіра і, за власним зізнанням, справді ним цікавилася.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Зендея в дитинстві / Фото Інстаграм акторки



Ще один штрих до дитячого портрета: у Зендеї від народження на один зуб менше в нижньому ряду. Дрібниця, здавалося б, але саме завдяки цьому їй ніколи не довелося видаляти зуби мудрості. Всесвіт іноді компенсує складне дитинство маленькими стоматологічними бонусами.

Юність Зендеї: підтанцьовка, реклама і диснеївська мрія

У 13 років Зендея вже стояла у підтанцьовці — і не абиде, а в рекламному ролику мережі Sears, де головною зіркою була Селена Гомес. Ситуація настільки буденна для індустрії, що навіть роками пізніше Зендея зі сміхом згадувала: серед інших танцівниць на майданчику були майбутні зірки Disney Ross Lynch і Leo Howard — тобто пів каналу Disney Channel одночасно робило перші кроки в одній рекламі стільців і меблів.



Зендея в юності / Фото Інстаграм акторки



А ще підліткова Зендея була одержима "Гаррі Поттером" — настільки, що, за її ж словами, могла передивлятися фільми буквально щодня. Це той рідкісний випадок, коли захоплення франшизою не минуло з віком: чарівний світ Гогвортсу лишався для неї джерелом спокою навіть тоді, коли власне життя перетворилося на суцільний графік зйомок.

Мрія потрапити на канал Disney теж не забарилась — за її словами, вона буквально плакала від захвату, коли вийшла "Ханна Монтана", бо зрозуміла: ось воно, те, чим вона хоче займатися. І мрія збулась швидше, ніж встигли висохнути ті самі сльози захоплення: у 13 років Зендея отримала роль танцівниці Роккі Блу в серіалі "Shake It Up" ("Танцювальна лихоманка") — і почалося.

Кар'єра Зендеї: від дитини-моделі до наймолодшої дворазової лауреатки "Еммі"

Далі — типова для Голлівуду історія стрімкого злету, тільки трохи швидша за середню. "Shake It Up" протримався до 2013 року, після чого 18-річна Зендея отримала власне шоу "K.C. Undercover" – і не просто роль головної героїні-шпигунки, а й статус продюсерки проєкту. Погодьтеся, не кожна вісімнадцятирічна людина може похвалитися продюсерським кріслом замість звичайного студентського життя з локшиною бомж-пакет.

Справжній перелом стався у 2019 році з роллю Ру Беннетт у драмі HBO "Ейфорія" – підлітки з наркотичною залежністю, зіграна настільки переконливо, що вже наступного року принесла Зендеї премію "Еммі" за найкращу головну жіночу роль у драматичному серіалі.

У 2020-му, під час локдауну, коли решта світу пекла хліб і дивилася серіали, Зендея буквально за кілька тижнів спродюсувала й зіграла у драмі "Малкольм і Марі" разом із Джоном Девідом Вашингтоном – камерний, майже театральний фільм, що ще раз довів: акторка не про красиві костюми, а про справжню драматичну вагу.

У свої 23 роки вона стала наймолодшою переможницею в цій номінації за всю історію нагороди, а у 2022-му повторила успіх – ставши єдиною зіркою, яка встигла отримати цю статуетку двічі ще до тридцятиліття. Непогано для дівчинки, яку колись залишали на другий рік у садочку через сором'язливість.



Кар'єра Зендеї / Фото Інстаграм зірки



Паралельно кінокар'єра теж не стояла на місці: роль Ем-Джей у франшизі про Людину-павука зробила її обличчям, знайомим кожному підлітку планети, а роль Чані у дилогії "Дюна" перетворила її на одну з провідних акторок покоління — фільми з її участю вже зібрали в прокаті мільярди доларів. До слова, музичну кар'єру вона теж встигла спробувати: у 17 років випустила однойменний альбом, а сингл "Replay" навіть потрапив у чарт Billboard Hot 100. Тобто в перерві між зйомками дівчина ще й записувала музику – просто щоб час не марнувати.

Далі кар'єра тільки набирала обертів. У 2024 році вийшла тенісна драма "Претенденти", де Зендея зіграла тренерку Ташу Дункан, – роль, за якою критики знову заговорили про неї не як про "колишню зірку Disney", а як про одну з найсерйозніших драматичних акторок свого покоління. І поки одні акторки роками чекають на "той самий проєкт", у Зендеї їх, здається, просто виробнича черга.



Журнал Time ще у 2022 році включив Зендею до сотні найвпливовіших людей планети, а її статки станом на 2026 рік оцінюють у діапазоні 30–40 мільйонів доларів – цілком пристойно для колишньої дитини, яку в садочку залишали на другий рік через сором'язливість.

Особисте життя Зендеї: без зайвої драми, але з Томом Голландом



Зенде та Тои Голанд / Фото Getty images



Якщо кар’єра Зендеї розвивається зі швидкістю ракети, то її особисте життя, навпаки, рухається максимально обережно. Акторка не надто любить виносити романтичні подробиці на публіку, хоча приховати її стосунки з Томом Голландом, здається, було завданням рівня «місія нездійсненна».

Пара познайомилася на зйомках фільму «Людина-павук: Повернення додому» у 2016 році. Спочатку Зендея та Голланд наполягали, що вони просто друзі, але згодом їхні стосунки стали очевидними. У 2021 році папараці сфотографували акторів під час поцілунку в автомобілі – і після цього переконувати світ у платонічній дружбі стало вже дещо складніше.

Попри величезний інтерес публіки, Зендея та Том намагаються тримати роман подалі від камер. Вони рідко обговорюють одне одного в інтерв’ю, а спільні появи на публіці радше нагадують виняток, ніж щотижневу рубрику.

У 2025 році з’явилися повідомлення про їхні заручини, однак і тут пара не стала влаштовувати грандіозне шоу для соцмереж. Зендея продовжує працювати, експериментувати з образами та зніматися у великих проєктах, а Голланд – грати свого Людину-павука і паралельно будувати власну кар’єру.

Водночас останнім часом у мережі регулярно з’являються чутки про можливе одруження Зендеї та Тома Голланда. Проте пара не поспішає розкривати подробиці особистого життя.

А ще, з нагоди дня народження акторки 24 Канал зібрав добірку з фільмами, де акторка зіграла.