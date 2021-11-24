Съемки нового сезона сериала HBO про поколение Z должны были начаться в прошлом году, но их пришлось перенести из-за пандемии. Премьера второго сезона состоится 9 января на стриминговой платформе HBO Max.

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Актерский состав

Во втором сезоне сериала режиссера и сценариста Сэма Левинсона снялись: Зендея, Джейкоб Елорді, Сидни Суини, Ангус Клауд, Сторм Рейд, Остин Абрамс, Алекса Деми, Хантер Шафер, Джейкоб Елорді, Барби Феррейра, Сидни Свини, Ника Кинг, Эрик Дэйн, Ангус Клауд, Элджи Смит, Мод Апатоу, Мод Апатоу и другие.

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Напомним, что первый сезон американского шоу вышел летом 2019 года и сразу был объявлен главной тин-драмой современного телевидения. В нем рассказывается о жизни "трудного подростка" – 17-летней Ру Беннетт (Зендея), которая возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике и опять берется за старые привычки.