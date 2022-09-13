Умер легендарный режиссер Жан-Люк Годар, поддержавший Сенцова

Умер французский кинорежиссер, один из величайших представителей направления "французской новой волны" в кинематографе, Жан-Люк Годар. Ему был 91 год.

Об этом сообщили родственники режиссера. Жана-Люка Годара считают самым радикальным французским режиссером 1960-х и 1970-х годов. Его политические взгляды и подход к фильмам сделали его самым влиятельным режиссером новой французской волны.

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Умер известный режиссер Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар скончался во вторник, 13 сентября. Его шедевральная карьера сделала режиссера легендой кино. В творчестве такие фильмы:

"Операция бетона";

"на последнем дыхании";

"Маленький солдат";

"Жить своей жизнью";

"Прощай, язык" и другие.

Ранние работы режиссера

В 2018 году режиссер отказал в приглашении посетить Эрмитаж, чтобы сообщить свое несогласие с "условиями заключения" украинского режиссера-документалиста Олега Сенцова.

Первый полнометражный фильм Годара "На последнем дыхании" (1960 год), продюсированный его коллегой Франсуа Трюффо, получил Приз Жана Виго. Как известно, фильм снимали без сценария. Годар набрасывал диалог за ночь и исправлял его между репетициями и во время них. В следующих фильмах он даже прибегал к тому, чтобы произносить ответы персонажей актерам через камеру во время дублей. Таким образом, он использовал приемы импровизации, иногда для наблюдения за реальностью, иногда для того, чтобы навязать свое собственное видение, а часто для того, чтобы связать их между собой, чтобы создать удивительный абстрактный эффект, которым обладает Жан-Поль Бельмондо на экране.

Творчество Годара демонстрировало все более отчаянную одержимость темами унижения, капризов, реальности и обмана.

Фильм Годара 1963 года "Презрение" основан на рассказе итальянского писателя Альберто Моравиа, стал его единственным проектом в ортодоксальном и сравнительно дорогом кинопроизводстве. После этого он сохранил почти уникальную позицию независимого создателя, используя необыкновенно дешевые методы производства просто неба и пользуясь неоднократным успехом в международном круге арткино. Благодаря "Безумному Пьеро" (1965 год) его попросили снять очень успешный американский фильм о грабителях Бонни и Клайда, однако он отказался от него из-за своего недоверия к голливудской системе.

"Безумный Пьеро": смотрите трейлер

Его фильмы часто содержали кадры книг, которые либо просто были в кадре, либо их читали, а также уличные знаки или плакаты, наводившие на размышления. Кроме этого, лента имела много диалогов, которые через импровизацию воспроизводились так, будто исполнители были отчуждены от своих ролей, просто читая тексты.

Героиня "Маленького солдатика", например, носит прозвище "Дреер" в честь Карла Дрейера, режиссера, которым восхищается Годар; отрывок из одного из фильмов Дреера смотрит героиня "Моей жизни, чтобы жить". "Альфавиль" (1965 год) включает сцены из "Метрополиса" (1927 год). Таким образом, фильмы Годара становятся интеллектуальными эссе: у них сыграны, пережитые фикции ранних кинокартин превращаются в иллюстративное идеологическое кино конца 1960-х.

В 1966 году было выпущено два фильма – Made in USA, посвященные Америке, и "Две или три вещи, которые я знаю о ней", посвященный Парижу.

В 1970-х он стал участвовать в политических программах для телевидения. "Номер два" 1975 года представлял собой видеоэксперимент о семейной жизни в современной Франции, силу идеологии и средств массовой информации и не имел коммерческого успеха.



Жан-Люк Годар / Фото The Guardian

Более поздние работы и награды Жан-Люка Годара

Годар снова начал снимать успешные художественные фильмы в 1979 году, начав с фильма "Каждый сам за себя". Это история трех молодых швейцарцев и их проблем в работе и любви. В 1980-х он участвовал в кинопроектах дома, а также в Калифорнии и Мозамбике. Его самой заметной работой десятилетия была его "трилогия возвышенного", которая состояла из трех фильмов: "Страсть" (1982 год), "Преном Кармен" (1983 год) и очень спорная "Радуйся, Мария" (1985 год) – служили личным высказыванием о женственность, природа и христианство.

Годар снял несколько художественных фильмов в 1990-х годах, сосредоточившись на многосерийном телевизионном документальном фильме "История кино", в котором он изложил свои иконоборческие взгляды на первые 100 лет истории кино.

"Восхваление любви" (2001 год) – фильм, в котором исследуется природа любви и жизни в кино, вызвал споры из-за резкой критики голливудского кинопроизводства. К более поздним фильмам в карьере относим:

размышления о войне "Наша музыка" (2004 год);

(2004 год); экспериментальный коллаж "Фильм-социализм" (2010);

(2010); "Язык, прощай" (2014 год).

Годар был отмечен множеством наград, в частности, почетной кинопремией Сезар в 1987 и 1998 годах, Императорской премией, предоставляемой Японской художественной ассоциацией для театра и кино (2002 год) и почетной премией Оскар в 2011 году.

"Язык, прощай": смотрите трейлер

Личная жизнь Жана-Люка Годара

В 1961 году режиссер женился на актрисе датского происхождения Анне Карине. Она играла шлюху в его картине "Жить своей жизнью" (1962 год). Через 6 лет после брака пара развелась.

Сразу же в 1967 году Годар во время съемок "Китаянки" встретил свою вторую жену - актрису и внучку французского писателя Франсуа Мориака – Анну Вяземскую. Однако они развелись после 12 лет совместной жизни.