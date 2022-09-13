Про це повідомили родичі режисера. Жана-Люка Годара вважають найрадикальнішим французьким режисером 1960-х і 1970-х років. Його політичні погляди та підхід до фільмів зробили його найвпливовішим режисером французької нової хвилі.

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Помер відомий режисер Жан-Люк Годар

Жан-Люк Годар помер у вівторок, 13 вересня. Його шедевральна кар’єра зробила режисера легендою кіно. У творчому доробку такі фільми:

"Операція бетон";

"На останньому диханні";

"Маленький солдат";

"Жити своїм життям";

"Прощай, мова" та інші.

Цікаво. У 2018 році режисер відмовив у запрошенні відвідати Ермітаж, аби повідомити про свою незгоду з "умовами ув'язнення" українського режисера-документаліста Олега Сенцова.

Ранні роботи режисера

Перший повнометражний фільм Годара "На останньому подиху" (1960 рік), який продюсував його колега Франсуа Трюффо, отримав Приз Жана Віго. Як відомо, стрічку знімали без сценарію. Годар накидав діалог за ніч і виправляв його між репетиціями та під час них. У наступних фільмах він навіть вдавався до того, щоб промовляти відповіді персонажів акторам через камеру під час дублів. Таким чином, він використовував прийоми імпровізації, іноді для спостереження за реальністю, іноді для того, щоб нав'язати своє власне бачення, а часто для того, щоб зв'язати їх між собою, щоб створити дивний абстрактний ефект, яким володіє Жан-Поль Бельмондо на екрані.

Творчість Годара демонструвала дедалі відчайдушнішу одержимість темами приниження, примх, реальності та обману тощо.

Фільм Годара 1963 року "Зневага" заснований на оповіданні італійського письменника Альберто Моравіа, став його єдиним проєктом в ортодоксальному та порівняно дорогому кіновиробництві. Після цього він зберіг майже унікальну позицію незалежного творця, використовуючи надзвичайно дешеві методи виробництва просто неба та користуючись неодноразовим успіхом у міжнародному колі арткіно. Завдяки "Божевільному П'єро" (1965 рік) його попросили зняти дуже успішний американський фільм про грабіжників Бонні та Клайда, проте він відмовився від нього через свою недовіру до голлівудської системи.

"Божевільний П’єро": дивіться трейлер

Його фільми часто містили кадри книг, які або просто були в кадрі, або їх читали, а також вуличні знаки чи плакати, що наводили на роздуми. Крім цього стрічка мала багато діалогів, які через імпровізацію відтворювалися так, ніби виконавці були відчужені від своїх ролей, просто читаючи тексти.

Героїня "Маленького солдатика", наприклад, носить прізвисько "Дреєр" на честь Карла Дреєра, режисера, яким захоплюється Годар; уривок з одного з фільмів Дреєра дивиться героїня "Мого життя, щоб жити". "Альфавіль" (1965 рік) включає сцени з "Метрополіса" (1927 рік). Таким чином, фільми Годара стають інтелектуальними есе: у них зіграні, пережиті фікції ранніх кінокартин перетворюються на ілюстративне ідеологічне кіно кінця 1960-х.

У 1966 році було випущено два фільми – Made in USA, присвячені Америці, і "Дві чи три речі, які я знаю про неї", присвячений Парижу.

У 1970-х він став брати участь у політичних програмах для телебачення. "Номер два" 1975 року являв собою відеоексперимент про сімейне життя в сучасній Франції, силу ідеології та засобів масової інформації й не мав комерційного успіху.



Жан-Люк Годар / Фото The Guardian

Пізніші роботи та нагороди Жан-Люка Годара

Годар знову почав знімати успішні художні фільми у 1979 році, розпочавши з фільму "Кожен сам за себе". Це історія трьох молодих швейцарців та про їхні проблеми в роботі та коханні. У 1980-х роках він брав участь у кінопроєктах будинку, а також у Каліфорнії та Мозамбіку. Його найпомітнішою роботою десятиліття була його "трилогія піднесеного", яка складалася з трьох фільмів: "Пристрасть" (1982 рік), "Преном Кармен" (1983 рік) і дуже спірна "Радуйся, Марія" (1985 рік) – служили особистим висловлюванням про жіночність, природу та християнство.

Годар зняв кілька художніх фільмів у 1990-х роках, зосередившись натомість на багатосерійному телевізійному документальному фільмі "Історія кіно", у якому він виклав свої іконоборчі погляди на перші 100 років історії кіно.

"Вихваляння кохання" (2001 рік) – фільм, в якому досліджується природа кохання та життя в кіно, викликав суперечки через різку критику голлівудського кіновиробництва. До пізніших фільмів у кар’єрі відносимо:

роздуми про війну "Наша музика" (2004 рік);

(2004 рік); експериментальний колаж "Фільм-соціалізм" (2010 рік);

(2010 рік); "Мово, прощавай" (2014 рік).

Годар був відзначений безліччю нагород, зокрема почесною кінопремією Сезар у 1987 та 1998 роках, Імператорською премією, яка надається Японською художньою асоціацією для театру та кіно (2002 рік) та почесною премією Оскар у 2011 році.

"Мово, прощавай": дивіться трейлер

Особисте життя Жана-Люка Годара

У 1961 році режисер одружився з актрисою данського походження Ганною Кариною. Вона грала повію у його картині "Жити своїм життям" (1962 рік). Через 6 років після шлюбу пара розлучилася.

Одразу ж 1967 року, Годар під час зйомок "Китаянки" зустрів свою другу дружину – актрису та внучку французького письменника Франсуа Моріака — Анну Вяземску. Проте вони розлучилися після 12 років спільного життя.