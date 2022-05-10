Ждали 13 лет: чем поражает трейлер одного из самых дорогих фильмов в истории "Аватар 2"

Студия Disney представила трейлер долгожданного сиквела Джеймса Кэмерона к оригинальному блокбастеру 2009 года "Аватар 2: Путь воды". Лента имеет все шансы войти в историю кино как одна из самых дорогих картин.

Свыше десяти лет после событий первого фильма "Аватар 2: Путь воды" начинается рассказ о семье Салли (Джейка, Нейтири и их детях), о преследующих их проблемах, о том, как далеко они зайдут. Чтобы защитить друг друга, участвуют в битвах и переживают трагедию.

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Режиссером картины являются Джеймс Кэмерон, а продюсерами Кэмерон и Джон Ландау. В фильме снялись: Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Клифф Кертис, Джоэль Мур, Си Си Эйч Паундер, Эдди Фалко, Джемейн Клемент.

Disney представила первый тизер-трейлер фильма "Аватар 2: Путь воды"

Трейлер вышел на ютуб-канале Disney в 4K разрешении. За сутки ролик набрал безумное количество просмотров – более 10 миллионов! Предполагаемый бюджет картины составляет 250 миллионов долларов.

В видео не так много намеков на сюжет, но невероятно изображены визуальные эффекты. Пандора выглядит более потрясающей, чем когда-либо. В тизере показаны Джейк Салли и Нейтири, озвученные Сэм Уортингтон и Зои Салдана, летящие в небе и плавающие под водой с новыми существами.

Единственная фраза в трейлере звучит от Джейка, который говорит: "Я знаю одну вещь. Куда бы мы ни пошли, эта семья – наша крепость".

"Аватар 2: Путь воды": смотрите трейлер

В центре сюжета, как и в предыдущей киноленте, солдат Джейк Салли, который превратится в своего аватара и возглавит народ Нави. Именно этот американец, как никто другой, сможет противостоять корыстолюбивым людям, пытающимся захватить Пандору. Чтобы защитить местные реликвии и жителей, все приступят к обороне края.

Впервые о съемках фильма "Аватар 2" говорили еще в апреле 2010 года. Тогда режиссер Джеймс Кэмерон отметил, что все события киноленты будут разворачиваться в океане Пандоры. Чтобы кадры были более убедительны, режиссер погрузился на дно Марианской впадины и стал третьим человеком в мире, который решился на это.



Постер фильма "Аватар 2" / Фото Kinorium

Как сообщило издание Hollywood Reporter, режиссер Джеймс сказал присутствующим на CinemaCon в Лас-Вегасе, которые первыми увидели трейлер, что он "намерен проверить границы того, что может сделать кино" с новым фильмом, и каждому члену аудитории были выданы 3D-очки для просмотра ролика.

Продюсер Джон Ландау подтвердил, что, хотя все фильмы "Аватару" являются сиквелами, они работают как отдельные фильмы, "вместе создающие эпическую сагу".

Прошло долгих 13 лет, но ждать осталось недолго: "Аватар 2: Путь воды" выйдет в кинотеатрах США 16 декабря этого года.