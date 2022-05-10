Понад десять років після подій першого фільму "Аватар 2: Шлях води" починається розповідь про сім'ю Саллі (Джейка, Нейтірі та їхніх дітей), про проблеми, які їх переслідують, про те, як далеко вони зайдуть. Щоб захистити одне одного, вони беруть участь у битвах та переживають трагедії.

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Режисером картини є Джеймс Кемерон, а продюсерами Кемерон та Джон Ландау. У фільмі знялися: Зої Салдана, Сем Вортінгтон, Сігурні Вівер, Стівен Ленг, Кліфф Кертіс, Джоель Мур, Сі Сі Ейч Паундер, Еді Фалко, Джемейн Клемент.

Disney представила перший тизер-трейлер фільму "Аватар 2: Шлях води"

Трейлер вийшов на ютуб-каналі Disney в 4K роздільній здатності. За добу ролик набрав шалену кількість переглядів – понад 10 мільйонів! Передбачуваний бюджет картини становить 250 мільйонів доларів.

У відео не так багато натяків на сюжет, але неймовірно зображені візуальні ефекти. Пандора виглядає більш приголомшливою, ніж будь-коли. У тизері показані Джейк Саллі та Нейтірі, яких озвучили Сем Вортінгтон і Зої Салдана, що летять у небі й плавають під водою з новими істотами.

Єдина фраза у трейлері звучить від Джейка, який каже: "Я знаю одну річ. Хоч би куди ми пішли, ця сім'я – наша фортеця".

"Аватар 2: Шлях води": дивіться трейлер

У центрі сюжету, як і в попередній кінострічці, солдат Джейк Саллі, який перевтілиться у свого аватара та очолить народ На'ві. Саме цей американець, як ніхто інший, зможе протистояти користолюбним людям, які намагаються захопити Пандору. Щоб захистити місцеві реліквії та жителів, всі візьмуться за оборону краю.

Вперше про зйомки фільму "Аватар 2" говорили ще у квітні 2010 року. Тоді режисер Джеймс Кемерон зазначив, що всі події кінострічки розгортатимуться в океані Пандори. Аби кадри були більш переконливі, режисер занурився на дно Маріанської западини та став третьою людиною у світі, яка наважилась на це.



Постер до фільму "Аватар 2" / Фото Kinorium

Як повідомило видання Hollywood Reporter, режисер Джеймс сказав присутнім на CinemaCon у Лас-Вегасі, які першими побачили трейлер, що він "має намір перевірити межі того, що може зробити кіно" з новим фільмом, і кожному члену аудиторії було видано 3D-окуляри., щоб переглянути ролик.

Продюсер Джон Ландау підтвердив, що, хоча всі фільми "Аватару" є сиквелами, вони працюють як окремі фільми, які "разом створюють епічну сагу".

Минуло довгих 13 років, але чекати залишилося недовго: "Аватар: Шлях води" вийде в кінотеатрах США 16 грудня цього року.