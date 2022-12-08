Документальный фильм "Железные бабочки" покажут в конкурсной секции World Cinema Documentary Competition на американском фестивале. В нем украинец исследует обстоятельства сбивания самолета MH17, риторику российских пропагандистов вокруг этого события и реакции мирового сообщества на это преступление.

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Важно! Кинофестиваль Санденс (Sundance Film Festival) – главный кинофестиваль независимого кино в США. С момента основания в 1981 году здесь прошли премьеры фильмов Мартина Скорсезе, Кристофера Нолана, братьев Коэнов и других. Показ здесь может открыть для фильма дорогу в американский прокат и стать первой ступенькой на пути к Оскару.

Над фильмом работали кинообъединение "Вавилон'13" в копродукции из TRIMAFILM и RBB/ARTE из Германии. Роман Любый говорит, что этот фильм посвящен всем пассажирам и экипажу рейса MH17 и всем жертвам российской агрессии против Украины.

Это наша реакция на безнаказанное убийство 298 граждан разных стран и континентов, которое было совершенно у нас дома и мы не могли не высказаться. Это наш ответ убийцам и лжецам от нас как от граждан Украины и как граждан мира,

– отметил режиссер.



Кадр из фильма "Железные бабочки" / Фото прессслужбы

Продюсер ленты Андрей Котляр добавил, что участие в фестивале – это большой шаг для команды "Вавилон'13" и возможность донести до международной аудитории всю правду о российской пропаганде, "которая в этом фильме разлагается на молекулы, показывая ее подлинно сущность". Он надеется, что после просмотра киноленты американцы и другие гости Санденса поймут, как построена и работает российская пропаганда, а их фильм станет мощным элементом культурной дипломатии.

"Роман Любый имеет уникальный голос и свой артистический стиль, поэтому я горжусь, что у него будет мировая премьера работы, в которую вкладывался последние несколько лет, именно на этом фестивале. И это почетно для всей команды, которая стоит рядом с ним", – объяснил продюсер. Кроме него, продюсерами фильма стали Владимир Тихий, Давид Лехмер, Изабель Бертолон и Трини Гетце.

Украинским дистрибьютором фильма стала кинокомпания "Артхаус Трафик", а в украинский прокат фильм выйдет в июле 2023 года.

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