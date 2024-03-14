Мы счастливы, – жена Скрябина поделилась впечатлениями от фильма "Я, Победа и Берлин"

Светлана Бабийчук – жена украинского певца Кузьмы Скрябина выразила свои впечатления от фильма "Я, Победа и Берлин". Она призналась, что первыми, кто видел эту ленту, были украинские военные.

А уже 14 марта в украинских кинотеатрах фильм, снятый по мотивам книги Андрея Кузьменко, вышел в широкий прокат. Известно, что Светлана Бабийчук неоднократно общалась с создателями фильма, ведь все хотели, чтобы эта кинокартина вышла по-настоящему особенной.

Советуем Для весенних вечеров: 5 высокорейтинговых мини-сериалов с небанальным сюжетом

Светлана Бабийчук отреагировала на фильм "Я, Победа и Берлин"

Она призналась, что очень волновалась, как военные отреагируют на ленту и актуальна ли она сегодня. Но уже после первого просмотра жена Скрябина убедилась, эта кинокартина сегодня очень нужна украинскому зрителю. После просмотра у всех были слезы на глазах.

Мы не то что заплакали, мы все были счастливы. После того мы общались с военными еще два часа, не могли разойтись. И на следующий день мы виделись с руководством, они говорили: Что вы показали им? Они счастливы. А мы счастливы, что фильм все-таки актуален,

– сказала женщина.

Во время разработки фильма, Светлана Бабийчук предоставляла консультации творческой команде, поскольку она имела уникальную возможность поделиться своими знаниями о Кузьме и его ранней карьере. Она активно сотрудничала с режиссером и актерами, рассказывая им об их взаимоотношениях с покойным мужем.

Они очень хорошо почувствовали ту энергетику, музыку. Мы ставили цель передать дух Андрея в фильме, передать то, что он чувствовал, кем он был. Главному актеру это удалось чрезвычайно хорошо, шедеврально. Он – очень талантливый человек, очень серьезно отнесся к работе, он – настоящий профессионал. И каверы на песни Андрея – они шедевральные,

– отметила Светлана.

Бабийчук невероятно радуется выходу фильма и подчеркивает, что музыка Кузьмы Скрябина остается живой и актуальной до сих пор.

"Я, Победа и Берлин" уже в кино: о чем лента

По сюжету фильма, обычный парень и начинающий музыкант, по имени Кузьма отправляется в Берлин вместе со своим другом Бардом на старой "Победе". Там он планирует обменять раритетную машину на желаемый шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера.

Кузьма обещает вернуться домой на новой машине своей любимой девушке Барбаре, а также успеть на выступление вместе со своими друзьями из группы. Однако путешествие оказывается полностью неожиданным и полным непредсказуемых ситуаций.

Режиссером фильма является Ольга Ряшина. В роли продюсеров выступили Алексей Терентьев, Юрий Артеменко и Ольга Пантелеймонова. В главных ролях снялись Иван Блиндар, Мария Стопник и Владимир Гева.

"Я, Победа и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

Успейте увидеть долгожданную историю о любимом Кузьме первыми! Покупайте билеты в кинотеатре своего города и приготовьтесь подпевать песни Скрябина, которые отзовутся в сердце каждого.