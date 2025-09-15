Как говорится, этот день настал. 15 сентября 2025 года наконец состоится премьера третьего сезона "Женский доктор. Новая жизнь".

Напомним, что ранее выход этого сезона был под вопросом из-за проблем со съемками. Однако мы таки дождались, поэтому в материале Кино 24 узнаете, когда можно будет посмотреть первый эпизод нового сезона.

Рекомендуем Главное телевизионное событие года: список победителей премии Эмми-2025

Когда премьера 3 сезона "Женского доктора"?

Первый эпизод 3-го сезона "Женского доктора" состоится 15 сентября 2025 года. Каждая новая серия будет выходить в 20:00 на 1+1 с понедельника по четверг. Зрители очень радуются по этому поводу, однако отмечают, что очень обидно из-за маленького количества серий в третьем сезоне.

Вероятно, это связано с проблемами с производством нового сезона.

В сети можно прочитать огромное количество комментариев от людей, которые являются настоящими фанатами этой киноистории. Если вы являетесь одним из них, то сегодня вас ожидает особый вечер за просмотром "Женского доктора".

Что известно о сюжете сериала?