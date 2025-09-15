Довгоочікувана прем'єра улюбленого українського серіалу: коли дивитись 3 сезон "Жіночого лікаря"
- Прем'єра третього сезону "Жіночого лікаря" відбудеться 15 вересня 2025 року, серії виходитимуть з понеділка по четвер о 20:00 на 1+1.
- Серіал зосередиться на нових викликах для головного героя, лікаря акушера-гінеколога Михайла Гончара.
Як-то кажуть, цей день настав. 15 вересня 2025 року нарешті відбудеться прем'єра третього сезону "Жіночий лікар. Нове життя".
Нагадаємо, що раніше вихід цього сезону був під питанням через проблеми зі зйомками. Однак ми таки дочекалися, тож у матеріалі Кіно 24 дізнаєтеся, коли можна буде подивитися перший епізод нового сезону.
Коли прем'єра 3 сезону "Жіночого лікаря"?
Перший епізод 3-го сезону "Жіночого лікаря" відбудеться 15 вересня 2025 року. Кожна нова серія виходитиме о 20:00 на 1+1 з понеділка по четвер. Глядачі дуже тішаться з цього приводу, однак зазначають, що дуже прикро через маленьку кількість серій у третьому сезоні.
Ймовірно, це пов'язано із проблемами з виробництвом нового сезону.
У мережі можна прочитати шалену кількість коментарів від людей, які є справжніми фанатами цієї кіноісторії. Якщо ви є одним із них, то сьогодні на вас очікує особливий вечір за переглядом "Жіночого лікаря".
Що відомо про сюжет серіалу?
- Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" набув популярності ще у 2023 році.
- Він розповідає про лікаря акушера-гінеколога Михайла Гончара, який є просто неймовірним спеціалістом. Гончар врятував уже сотні життів новонароджених малят та їхніх матерів.
- У третьому сезоні серіал зосередиться на нових викликах Михайла Гончара та його колег.
- Відомо, що у цьому сезоні буде ще більше складних виборів між минулим та майбутнім. Герої нові обставини змусить героїв переосмислювати своє життя, однак порятунок їхніх улюблених пацієнтів буде незмінним.