Як-то кажуть, цей день настав. 15 вересня 2025 року нарешті відбудеться прем'єра третього сезону "Жіночий лікар. Нове життя".

Нагадаємо, що раніше вихід цього сезону був під питанням через проблеми зі зйомками. Однак ми таки дочекалися, тож у матеріалі Кіно 24 дізнаєтеся, коли можна буде подивитися перший епізод нового сезону.

Коли прем'єра 3 сезону "Жіночого лікаря"?

Перший епізод 3-го сезону "Жіночого лікаря" відбудеться 15 вересня 2025 року. Кожна нова серія виходитиме о 20:00 на 1+1 з понеділка по четвер. Глядачі дуже тішаться з цього приводу, однак зазначають, що дуже прикро через маленьку кількість серій у третьому сезоні.

Ймовірно, це пов'язано із проблемами з виробництвом нового сезону.

У мережі можна прочитати шалену кількість коментарів від людей, які є справжніми фанатами цієї кіноісторії. Якщо ви є одним із них, то сьогодні на вас очікує особливий вечір за переглядом "Жіночого лікаря".

Що відомо про сюжет серіалу?