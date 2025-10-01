15 сентября состоялась премьера 3 сезона сериала "Женский доктор. Новая жизнь", который уже стал любимцем многих украинцев.

Предыдущие сезоны оказались довольно длительными по количеству серий. Но, не на этот раз, как передает Кино 24.

В отличие от предыдущих сезонов, где было по 40 серий, в третьем – зрителям показали лишь 12, что удивило поклонников сериала.

О чем сериал "Женский доктор. Новая жизнь 3"?

В центре сюжета "Женский доктор. Новая жизнь" рассказывается о Михаиле Гончаре, который после начала полномасштабного вторжения вместе с дочерью переехал из Северодонецка в Киев. В столице он начал работать в Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии. Как и в предыдущих сезонах, Михаил с коллегами продолжит спасать жизни своих пациентов. Однако теперь не только на своем рабочем месте, но и в военном госпитале.

В третьем сезоне Гончар оказался перед сложным выбором между прошлым и будущим, Андрей Балюк и Лилия Ластивка готовятся к рождению ребенка, а Михаил и Оксана пытаются построить отношения. Зрители увидят, как сложится их судьба.

Первая серия "Женский доктор. Новая жизнь 3": смотрите видео онлайн

Кто из актеров снимался в сериале "Женский доктор. Новая жизнь 3"?

В третьем сезоне зрители увидели уже полюбившихся Андрея Исаенко, Тараса Цимбалюка, Надежду Левченко и Славу Красовскую.

Также в актерский состав вошли: Алексей Нагрудный, Ольга Кияшко, Алексей Зорин, Александра Люта и Ярослав Шахторин.

Интересно, что также произошло возвращение одного из персонажей первого сезона и появились новые лица среди актеров.

Пока что нет информации о том, продлят ли "Женский доктор. Новая жизнь" на четвертый сезон.

