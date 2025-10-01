15 вересня відбулася прем'єра 3 сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя", який вже став улюбленцем багатьох українців.

Попередні сезони виявилися доволі тривалими за кількістю серій. Утім, не цього разу, як передає Кіно 24.

На відміну від попередніх сезонів, де було по 40 серій, в третьому – глядачам показали лише 12, що здивувало шанувальників серіалу.

Про що серіал "Жіночий лікар. Нове життя 3"?

У центрі сюжету "Жіночий лікар. Нове життя" розповідається про Михайла Гончара, який після початку повномасштабного вторгнення разом із донькою переїхав з Сіверодонецька до Києва. У столиці він почав працювати в Науково-дослідному центрі акушерства та репродуктології. Як і в попередніх сезонах, Михайло з колегами продовжить рятувати життя своїх пацієнтів. Проте тепер не лише на своєму робочому місці, а й у військовому госпіталі.

У третьому сезоні Гончар опинився перед складним вибором між минулим та майбутнім, Андрій Балюк та Лілія Ластівка готуються до народження дитини, а Михайло та Оксана намагаються побудувати стосунки. Глядачі побачать, як складеться їхня доля.

Перша серія"Жіночий лікар. Нове життя 3": дивіться відео онлайн

Хто з акторів знімався в серіалі "Жіночий лікар. Нове життя 3"?

У третьому сезоні глядачі побачили вже улюблених Андрія Ісаєнка, Тараса Цимбалюка, Надію Левченко та Славу Красовську.

Також до акторського складу увійшли: Олексій Нагрудний, Ольга Кіяшко, Олексій Зорін, Олександра Люта та Ярослав Шахторін.

Цікаво, що також відбулося повернення одного з персонажів першого сезону і з'явилися нові обличчя серед акторів.

Поки що немає інформації про те, чи продовжать "Жіночий лікар. Нове життя" на четвертий сезон.

