Відтак, Кіно 24 зібрав для вас підбірку серіалів про лікарів, серед яких кожен зможе знайти щось до смаку.

"Лікар Ковальчук"

На сьогодні серіал має три сезони.

Історія розгортається навколо кардіохірургині Оксани Ковальчук, роль якої виконала Анастасія Карпенко. Після особистої трагедії вона отримує змогу реформувати роботу приймального відділення лікарні.

Попереду на неї чекає непроста боротьба за мрію, адже не всі готові підтримати амбітний задум лікарки. А працювати їй доводиться ще й поруч із двома колишніми чоловіками.

Серіал "Лікар Ковальчук": дивіться відео онлайн

Кожна серія триває від 45 до 55 хвилин.

"Черговий лікар"

Багатосезонний серіал про роботу київської лікарні швидкої допомоги. Вони не просто колеги – вони сім'я. Щодня тут рятують десятки пацієнтів, і за кожною історією стоїть не лише хвороба, а й особиста драма. Лікарі стають свідками цих подій і часто самі впливають на долі людей.

Серіал "Черговий лікар": дивіться відео онлайн

Серії тривають приблизно по 45 хвилин

"Центральна лікарня"

Ця історія — не лише про медицину, а й про особисті переживання лікарів.

Головна героїня серіалу – хірургиня Маргарита, яка намагається балансувати між роботою та родиною, що вдається їй дуже складно. А з появою нового лікаря Рустама її життя ще більше змінюється.

Перша серія "Центральної лікарні": дивіться відео онлайн

Всього вийшов один сезон серіалу, який має 60 серій по 45 хвилин.

"Ліки від минулого"

Якщо ж немає багато часу, а подивитися медичний серіал все одно хочеться, в пригоді стане ця коротка 4-серійна мелодрама, що вийшла у 2024 році.

У "Ліках від минулого" розповідається про жінку, яка, як вона переконана, допомагає колишньому чоловікові, який повернувся з війни з важким пораненням і втратою пам'яті, повернутися до життя. Поступово між ними знову виникають почуття, та згодом з'ясовується, що справжні випробування ще попереду.

Серіал "Ліки від минулого": дивіться відео онлайн

