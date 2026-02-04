Ці зірки ворогують уже понад 20 років. Однак вони не єдині. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що стало причиною конфлікту між Анджеліною Джолі та Ніколь Кідман і хто ще з відомих особистостей ворогує роками.

Радимо Високорейтинговий фільм, який витягне з апатії та надихне почати все з чистого аркуша

Що сталося між Анджеліною Джолі та Ніколь Кідман?

Нещодавно стало відомо, що "війна", яка триває між Анджеліною Джолі та Ніколь Кідман протягом 20 років, спалахнула з новою силою. Цього разу причиною стало те, що Ніколь Кідман отримала головну роль у кримінальному серіалі "Скарлетта".

Протягом багатьох років Анджеліна Джолі прагнула отримати цю роль, і, як повідомляють у виданні Radar Online, кіномитці обрали Ніколь Кідман, адже саме вона справила на них найпозитивніше враження після перших показів. Крім того, глядачів уже називають акторку та цю роль одними з найсильніших у її телевізійній кар'єрі. Стрічка вийде у світ лише 11 березня 2026 року. Однак Анджеліна Джолі вважає, що ця роль була "вкрадена".

Інсайдери наголошують, що Ніколь Кідман виявилася сильнішою на етапі перемовин, а також отримала перевагу через те, що останні роки вона активно залучена не лише в акторську кар'єру, а й у продюсерську діяльність. Тоді як Анджеліна Джолі, попри свою неймовірну вроду, не змогла конкурувати з Ніколь Кідман у бізнесі. Суперництво між акторками триває ще з 2000-х років, адже їх завжди порівнювали.

Які ще світові актори ворогують впродовж років?