Эти звезды враждуют уже более 20 лет. Однако они не единственные. В материале 24 Канала рассказываем, что стало причиной конфликта между Анджелиной Джоли и Николь Кидман и кто еще из известных личностей враждует годами.
Что произошло между Анджелиной Джоли и Николь Кидман?
Недавно стало известно, что "война", которая длится между Анджелиной Джоли и Николь Кидман в течение 20 лет, вспыхнула с новой силой. На этот раз причиной стало то, что Николь Кидман получила главную роль в криминальном сериале "Скарлетта".
В течение многих лет Анджелина Джоли стремилась получить эту роль, и, как сообщают в издании Radar Online, кинематографисты выбрали Николь Кидман, ведь именно она произвела на них самое положительное впечатление после первых показов. Кроме того, зрителей уже называют актрису и эту роль одними из самых сильных в ее телевизионной карьере. Лента выйдет в свет только 11 марта 2026 года. Однако Анджелина Джоли считает, что эта роль была "украдена".
Инсайдеры отмечают, что Николь Кидман оказалась сильнее на этапе переговоров, а также получила преимущество из-за того, что последние годы она активно вовлечена не только в актерскую карьеру, но и в продюсерскую деятельность. Тогда как Анджелина Джоли, несмотря на свою невероятную красоту, не смогла конкурировать с Николь Кидман в бизнесе. Соперничество между актрисами продолжается еще с 2000-х годов, ведь их всегда сравнивали.
Какие еще мировые актеры враждуют на протяжении лет?
- Анжелина Джоли враждует также с известной актрисой Дженнифер Энистон. Конфликт возник после съемок фильма "Мистер и Миссис Смит", когда Джоли начала отношения с Брэдом Питом, что привело к разводу Дженнифер Энистон с актером.
- Также известно о публичной неприязнь между Джорджем Клуни и Расселом Кроу. Ссора возникла после высказываний Кроу относительно рекламной деятельности Клуни, и между ними остаются напряженные отношения как в личной жизни, так и в профессиональных кругах.
- Кроме того, существует сильный конфликт между актерами фильма "Дневник памяти" – Райаном Гослингом и Рэйчел Мак-Адамс. По информации в сети, они не могли терпеть друг друга на съемочной площадке из-за совершенно разных подходов к работе. Однако, что интересно, после съемок у них даже возникла романтическая связь, которая впоследствии завершилась разрывом.