Эти звезды враждуют уже более 20 лет. Однако они не единственные. В материале 24 Канала рассказываем, что стало причиной конфликта между Анджелиной Джоли и Николь Кидман и кто еще из известных личностей враждует годами.

Что произошло между Анджелиной Джоли и Николь Кидман?

Недавно стало известно, что "война", которая длится между Анджелиной Джоли и Николь Кидман в течение 20 лет, вспыхнула с новой силой. На этот раз причиной стало то, что Николь Кидман получила главную роль в криминальном сериале "Скарлетта".

В течение многих лет Анджелина Джоли стремилась получить эту роль, и, как сообщают в издании Radar Online, кинематографисты выбрали Николь Кидман, ведь именно она произвела на них самое положительное впечатление после первых показов. Кроме того, зрителей уже называют актрису и эту роль одними из самых сильных в ее телевизионной карьере. Лента выйдет в свет только 11 марта 2026 года. Однако Анджелина Джоли считает, что эта роль была "украдена".

Инсайдеры отмечают, что Николь Кидман оказалась сильнее на этапе переговоров, а также получила преимущество из-за того, что последние годы она активно вовлечена не только в актерскую карьеру, но и в продюсерскую деятельность. Тогда как Анджелина Джоли, несмотря на свою невероятную красоту, не смогла конкурировать с Николь Кидман в бизнесе. Соперничество между актрисами продолжается еще с 2000-х годов, ведь их всегда сравнивали.

Какие еще мировые актеры враждуют на протяжении лет?