Для фанатов "Женского доктора" и не только: подборка интересных сериалов о любви среди врачей
- Сериал "Женский доктор. Новая жизнь" рассказывает о враче из Северодонецка, который переехал в Киев, где встречает любовь, но сталкивается с новыми вызовами.
- "Врач по призванию" показывает жизнь реаниматолога, которая остается в Украине из-за войны, а "Доктор Ковальчук" рассказывает о кардиохирурге, которая реформирует больницу среди личных сложностей.
Любовные истории часто разворачиваются там, где их меньше всего ожидаешь. Следовательно, любовь можно встретить даже в стенах больницы наряду со стрессом и большой ответственностью.
Украинские сериалы, где медицина тесно переплетается с романтикой мы собрали далее в материале Кино 24.
Не пропустите Известный украинский актер ошеломил признанием, кем на самом деле является по профессии
В этой подборке, в частности, есть один любимцев украинцев – "Женский доктор. Новая жизнь", ведь совсем недавно – 15 сентября, вышел новый 3 сезон этого медицинского сериала.
"Женский доктор. Новая жизнь"
После вынужденного переезда в Киев врач из Северодонецка Михаил Гончар начинает работать там акушером-гинекологом. Он пытается совмещать работу с воспитанием дочери, преодолевая больничные интриги и личные трудности. А тем временем в его жизни появляется любовь, которая, правда, не только окрыляет, но и добавляет новые испытания.
"Врач по призванию"
Реаниматолог Марина Бондарь переживает кризис в браке с коллегой-хирургом и планирует уехать за границу. Впрочем, война меняет ее решение. Врач остается в Украине, ежедневно спасая людей в сложных условиях. Как будет разворачиваться ее личная драма – узнаете после просмотра.
"Врач по призванию": смотрите трейлер онлайн
"Врач Ковальчук"
В этом сериале рассказывается о жизни кардиохирурга Оксаны Ковальчук, которая взялась реформировать отделение больницы, но работать становится сложнее из-за того, что ее коллегами являются двое мужчин, к которым она питала чувства.
"Доктор Ковальчук": смотрите трейлер сериала