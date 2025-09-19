Любовные истории часто разворачиваются там, где их меньше всего ожидаешь. Следовательно, любовь можно встретить даже в стенах больницы наряду со стрессом и большой ответственностью.

Украинские сериалы, где медицина тесно переплетается с романтикой мы собрали далее в материале Кино 24.

В этой подборке, в частности, есть один любимцев украинцев – "Женский доктор. Новая жизнь", ведь совсем недавно – 15 сентября, вышел новый 3 сезон этого медицинского сериала.

"Женский доктор. Новая жизнь"

После вынужденного переезда в Киев врач из Северодонецка Михаил Гончар начинает работать там акушером-гинекологом. Он пытается совмещать работу с воспитанием дочери, преодолевая больничные интриги и личные трудности. А тем временем в его жизни появляется любовь, которая, правда, не только окрыляет, но и добавляет новые испытания.

"Врач по призванию"

Реаниматолог Марина Бондарь переживает кризис в браке с коллегой-хирургом и планирует уехать за границу. Впрочем, война меняет ее решение. Врач остается в Украине, ежедневно спасая людей в сложных условиях. Как будет разворачиваться ее личная драма – узнаете после просмотра.

"Врач по призванию": смотрите трейлер онлайн

"Врач Ковальчук"

В этом сериале рассказывается о жизни кардиохирурга Оксаны Ковальчук, которая взялась реформировать отделение больницы, но работать становится сложнее из-за того, что ее коллегами являются двое мужчин, к которым она питала чувства.

"Доктор Ковальчук": смотрите трейлер сериала