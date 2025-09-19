Любовні історії часто розгортаються там, де їх найменше очікуєш. Відтак, кохання можна зустріти навіть у стінах лікарні поряд зі стресом і великою відповідальністю.

Українські серіали, де медицина тісно переплітається з романтикою ми зібрали далі в матеріалі Кіно 24.

У цій добірці, зокрема, є один улюбленців українців – "Жіночий лікар. Нове життя", адже зовсім недавно – 15 вересня, вийшов новий 3 сезон цього медичного серіалу.

"Жіночий лікар. Нове життя"

Після вимушеного переїзду до Києва лікар із Сіверодонецька Михайло Гончар починає працювати там акушером-гінекологом. Він намагається поєднувати роботу з вихованням доньки, долаючи лікарняні інтриги та особисті труднощі. А тим часом у його житті з'являється кохання, яке, щоправда, не лише окриляє, а й додає нові випробування.

"Лікарка за покликанням"

Реаніматолог Марина Бондар переживає кризу в шлюбі з колегою-хірургом і планує виїхати за кордон. Втім, війна змінює її рішення. Лікарка залишається в Україні, щодня рятуючи людей у складних умовах. Як розгортатиметься її особиста драма – дізнаєтеся після перегляду.

"Лікар Ковальчук"

У цьому серіалі розповідається про життя кардіохірургині Оксани Ковальчук, яка взялася реформувати відділення лікарні, але працювати стає складніше через те, що її колегами стають двоє чоловіків, до яких вона мала почуття.

