Где сейчас Анастасия Остреинова, которая попала в скандал из-за "карикатурного образа" коломыянки

Актриса родилась в Киеве и с детства мечтала стать актрисой. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где одновременно училась на двух факультетах: театрального искусства и кинематографии и телевидения.

Она снялась в сериале "Успеть до 30". Однако, из-за роли в этой ленте актриса попала в громкий скандал. Узнайте в материале Кино 24, что известно о жизни Анастасии и где она сейчас.

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Скандал с Анастасией Остреиновой

В сериале "Успеть до 30" коломиянка Люба изображена как "забитая деревня", главным словом в лексиконе которой является "йокалемене". Этот образ вызвал возмущение общества, которое поддержал городской голова Коломыи Богдан Станиславский. Он заверил, что уже готовит обращение к телеканалу ТЕТ с требованием снять сериал с эфира или внести изменения.

Сама Анастасия также отреагировала на скандал и большое количество хейта в свою сторону. Актриса отметила, что высмеивать разновидность национального языка для нее недопустимо, но посмеяться над суржиком – допустимо. Она объяснила, что лента создана в жанре сатирической комедии, и это стоит учитывать при ее просмотре.

Посмеяться над суржиком для того, чтобы зритель сам сделал выводы и, возможно, захотел общаться на более литературном языке – допустимо,

– отмечала актриса.

При этом она считает несправедливыми заявления зрителей о том, что сериал искажает образ украинцев. Кроме того, телеканал попросил извиниться перед актрисой, которая исполняла роль Любы, из-за неуместных высказываний в сторону ее внешности и сравнения Анастасии с "русскими красавицами".

Где сейчас и как живет Анастасия Остреинова

Анастасия является не только талантливой актрисой, но и любящей матерью. Она воспитывает сына, уделяя ему много времени и внимания. По данным некоторых ресурсов, актриса состоит в браке, хотя на ее странице в социальных сетях нет фотографий с мужем. Она старается держать свою личную жизнь как можно дальше от публичности, сосредотачиваясь на своей карьере и семье.

Актриса имеет богатый опыт съемок в различных украинских проектах. Она снялась в таких известных сериалах и фильмах, как "Кофе с кардамоном", "Домик на счастье", "Ивана Купала", "Прятки", "Подари мне жизнь", "Отдел 44".

Анастасия продолжает активно работать в кино и на телевидении, участвуя в новых проектах и совершенствуя свое актерское мастерство.