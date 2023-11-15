Анастасия решила не молчать и ответить на такое осуждение со стороны зрителей. Она отметила, что ей очень досадно, что ее назвали "русской красавицей", но совсем не стыдно.

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Анастасия Остреинова столкнулась с волной хейта

Актриса подчеркнула, что высмеивать разновидность национального языка для нее недопустимо, а вот посмеяться над суржиком – допустимо. В частности, она также объяснила, что картина в жанре сатирической комедии и стоит это учитывать.

Посмеяться над суржиком для того, чтобы зритель сам сделал выводы, и, возможно, захотел общаться на более литературном языке – допустимо,

– отметила актриса.

При этом актриса отметила, что считает несправедливым заявления зрителей о том, что они уродуют образ украинцев.

С уважением отношусь к аргументированной не преувеличенной критике! С таким же уважением, прошу относиться к миллионам зрителей, которым очень нравится наша работа! Все люди разные! Так же и вкусы! Давайте жить в любви и уважении друг к другу! Сейчас, это очень важно,

– добавила Остреинова.

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Кроме того, канал попросил принести извинения актрисе, которая исполняла роль Любы из-за неуместных выражений в сторону ее внешности и сравнения Анастасии с "русскими красавицами". На это Остреинова тоже отреагировала.

Досадно, что среди украинцев находятся люди, которых может оскорбить чья-то внешность и язык до того, что они начинают унижать. Обидно – но не стыдно,

– написала актриса в своем инстаграме.

Анастасия призналась, что для нее все, что сыграла она и ее коллеги в ленте оправдано, ведь она неоднократно встречала таких людей в жизни и попадала в подобные ситуации.

"Все другие упреки в событиях в сериале, это те же общественные изъяны, которые мы высмеиваем! Хотя все ситуации и персонажи в нашем сериале придуманы, однако я встречала таких персонажей и видела такие примеры в своей жизни", – написала Анастасия Остреинова.