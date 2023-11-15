Анастасія вирішила не мовчати та відповісти на такий осуд зі сторони глядачів. Вона зазначила, що їй дуже прикро, що її назвали "російською красунею", але зовсім не соромно.

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Анастасія Остреїнова зіткнулася з хвилею хейту

Акторка наголосила, що висміювати різновид національної мови для неї неприпустимо, а ось посміятися над суржиком – допустимо. Зокрема, вона також пояснила, що стрічка у жанрі сатиричної комедії й варто це враховувати.

Посміятися над суржиком для того, щоб глядач сам зробив висновки, та можливо захотів спілкуватися більш літературною мовою – допустимо,

– зазначила акторка.

При цьому акторка зазначила, що вважає несправедливим заяви глядачів про те, що вони спотворюють образ українців.

З повагою ставлюсь до аргументованої не перебільшеної критики! З такою ж повагою, прошу ставитися до мільйонів глядачів, яким дуже до вподоби наша робота! Усі люди різні! Так само і смаки! Нумо жити в любові та повазі один до одного! Зараз, це надважливо,

– додала Остреїнова.

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Окрім того, канал попросив вибачитись перед акторкою, яка виконувала роль Люби через недоречні вираження в сторону її зовнішності та порівняння Анастасії з "російськими красунями". На це Остреїнова також відреагувала.

Прикро через те, що серед українців знаходяться люди, яких може образити чиясь зовнішність та мова до того, що вони починають принижувати. Прикро – але не соромно,

– написала акторка у своєму інстаграмі.

Анастасія зізналась, що для неї все, що зіграла вона та її колеги у стрічці є виправданим, адже вона неодноразово зустрічала таких людей у житті та потрапляла в подібні ситуації.

"Всі інші закиди стосовно подій в серіалі, це ті ж самі суспільні вади, які ми висміюємо! Хоча усі ситуації та персонажі у нашому серіалі вигадані, проте я зустрічала таких персонажів і бачила такі приклади у своєму житті", – написала Анастасія Остреїнова.