В прокат выходит первый фильм о 9-летней войне "Жизнь на грани": впечатляющие факты о ленте

16 марта в прокат выходит документальный фильм о российско-украинской войне "Жизнь на грани". Рассказываем интересные факты об этой ленте, которую уже увидели в Германии и США, а теперь можно будет посмотреть в кинотеатрах Украины.

"Жизнь на грани" – первый и сейчас единственный фильм, охватывающий весь период российско-украинской войны с 2014 года до сегодняшних дней. "Это фильм о зарождении украинского сопротивления", – говорят авторы.

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"Жизнь на грани" от украинских ветеранов: интересные факты о фильме

Авторы фильма – украинские ветераны – режиссер Павел Пелешок и продюсер Юрий Иванишин. Они были продюсерами фильма "Зима в огне", который в 2016-м был номинирован на Оскар как "Лучший документальный полнометражный фильм". Лента "Жизнь на грани" показывает, как после международного успеха фильма "Зима в огне" Павел и Юрий прямо из окопов отправляются в Лос-Анджелес на церемонию Оскар.

Для постера фильма использовано фото из личного архива режиссера. Фотография сделана в блиндаже в марте 2015 года.

Постер фильма "Жизнь на грани" / Пресс-служба фильма

Во время работы над фильмом у режиссера было два нервных срыва. Первый – при проработке видеоархивов и прослушиваний радиопереговоров россиян за 2014 год. Второй – во время съемки в павильоне. Чтобы преодолеть ПТСР, Павел проходил сеанс терапии у психолога и психотерапевта. "Нужно иметь силы признать, что самостоятельно тебе с этим не справиться, – признается ветеран. – Я рад, что благодаря жене решился на это и даже стал примером для собратьев, показав, что это действительно работает, что нужно уметь контролировать эту боль и свою нервное состояние". По словам критиков, фильм "Жизнь на грани" имеет определенный терапевтический эффект, в частности для тех, кто имеет схожие проблемы.

Режиссера монтажа – известного украинского режиссера-документалиста Петра Цымбала – большая война застала дома между Ирпенем и Бучей. Петр с женой, дочерью и спасенной девочкой жили в погребе собственного дома 9 дней. Даже в таких условиях режиссер продолжал монтировать фильм.

"Жизнь на грани" в кинотеатрах Украины с 16 марта / Фото пресс-службы фильма

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В фильме звучат песни украинских групп The Hardkiss, Dakha Brakha, Kozak System, Karna, Motanka. А музыку к фильму написал известный композитор Оскар Сенен, работавший с Гансом Циммером. В частности, Сенен создавал музыку для двадцать пятого фильма бондианы "007: Не время умирать".

Цель фильма, как отмечает продюсер ленты Юрий Иванишин – показать правду об Украине, чтобы разоблачить российскую ложь. "Нашим фильмом мы рассказываем о российско-украинской войне международным зрителям и мировым decision-мейкерам – политикам, деятелям культуры, другим известным людям. Чтобы они поняли, что в этой войне, которая продолжается в Украине с 2014 года, мы отстаиваем в первую очередь нашу свободу и независимость. И потому Украину нужно поддерживать – чтобы не допустить подобных войн в мире в дальнейшем".

"Жизнь на грани" в кинотеатрах Украины с 16 марта / Фото пресс-службы фильма