Жизнь в России "накрылась медным тазом", – пожаловалась российская актриса Юлия Меньшова

Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова, бессовестно не стесняющаяся быть россиянкой, все равно считает, что жизнь россиян "накрылась медным тазом". Больше читайте в Кино 24.

Россиянка Юлия Меньшова заявила в телеграмм-канале, что всегда пыталась держаться подальше от любой острой актуальности, очевидно, она имела в виду войну России с Украиной, передает 24 канал.

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Юлия Меньшова пожаловалась на жизнь в России

Впрочем, молчание актриса нарушила и подчеркнула, что сейчас чувствует себя беспомощной, ведь все, на что можно было опираться раньше, сегодня накрылось медным тазом.

Ранее в интервью с Артемием Лебедевым она отметила, что не стесняется быть россиянкой и не поддерживает "культуру отмены". Но вот уже больше месяца она листает телеграммы-каналы и ей дальше ничего не понятно. Тем не менее, нам уже известно, какую позицию заняла Меньшова.

Все, на что можно было опираться раньше, покрылось медным тазом. Понятно, что мир трещит по швам. Что касается планов, то на их месте – одно большое слепое пятно. Планов наверняка больше нет. Есть только надежда,

– сказала Юлия Меньшова в инстаграмме.

Кроме этого, она осуждает выехавших из России и, скорее всего, тех, кто не поддержал войну Путина против Украины.

В интеллигенции есть непреодолимое чувство вины. Сегодня оно актуализировалось и выражено в адской формулировке "стыдно быть россиянином". Мне не стыдно быть россиянкой!

– сказала она.

В то же время, ведущая Татьяна Лазарева, которая также не стесняется быть россиянкой, но осуждает войну, отметила, что с пониманием относится к россиянам, которые боятся обнародовать свою позицию. "Каждый артист решает сам за себя – это их решение. Это ответственность принимать какую-то сторону. Публичным людям сделать это тяжело. В России сильные репрессии, и смелость противостоять российской пропаганде есть не у многих".

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Что говорят о русской культуре известные режиссеры?

Режиссер Александр Роднянский заметил, что после зверств россиян в Буче, Ирпене и Гостомеле о русской культуре можно забыть.

По словам Тараса Томенко, российская культура не прошла испытание на достоинство: "Эта война является испытанием на человечность. Ответственность за происходящее сейчас в Украине несут прежде всего россияне, Путин и вся русская культура. Потому что она не прошла свое испытание на достоинство". А потому, что она позволила породить в наше время нацизм, – она должна быть за это заблокирована на долгое время, пока не придет осмысление, которое прошли немцы. Они должны были очиститься, пройти через комплекс вины". Однако, по словам режиссера, у россиян даже не пахнет тем комплексом.