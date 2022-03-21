Чулпан Хаматова рассказала в интервью "Радио Свобода", что сейчас находится в Латвии с дочерьми. Чтобы вернуться в Россию и не попасть в тюрьму, она имеет два варианта. Какие – читайте ниже.

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Чулпан Хаматова уехала из России и боится возвращаться

Первое – перестать говорить, что это война и что это трагедия, не обращать внимания на "то, что я вижу своими глазами" и информацию, которую актриса получает от своих украинских друзей. То есть:

Лгать себе, лгать всему миру, жить правдой. Это в лучшем случае, если черные не заставят называть белыми.

Второй выход, по словам Хаматовой, – извиниться за то, что не поддержала начало так называемой "военной операции" и дальше по списку – "играть по правилам игры, которые мне продиктуют".

Актриса отметила, что фонд "Подари жизнь", которым она руководит, продолжит работу в России. В то же время Хаматова призналась, что из-за санкций, введенных против России за военное вторжение в Украину, пострадает качество и эффективность лечения российских онкобольных детей. По словам Хаматовой, от 50 до 90 процентов лекарств, расходных материалов и оборудования фонд закупает за границей. Однако она надеется, что фармакологические компании продолжат сотрудничество с фондом и сможет закупать и привозить лекарства, "но значительно дороже".

Чулпан Хаматова осудила войну

В феврале Чулпан Хаматова публично выступила против войны в Украине и призвала к прекращению боевых действий . Ее подпись стоит под заявлением деятелей культуры, против войны. Актриса также подписала письмо от имени российских общественных и благотворительных организаций с требованием приступить к переговорам, назвав применение силы для разрешения конфликтов негуманным.