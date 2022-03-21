Чулпан Хаматова розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода", що зараз перебуває в Латвії з дочками. Щоб повернутися до Росії та не потрапити до в'язниці, вона має два варіанти. Які – читайте нижче.

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Чулпан Хаматова поїхала з Росії й боїться повертатися

Перше – перестати говорити, що це війна і що це трагедія, не звертати уваги на "те, що я бачу на власні очі" та інформацію, яку актриса отримує від своїх українських друзів. Тобто:

Брехати собі, брехати всьому світу, жити правдою. Це у кращому разі, якщо чорних не змусять називати білими.

Другий вихід, за словами Хаматової, – вибачитися за те, що не підтримала початок так званої "воєнної операції" і далі за списком – "грати за правилами гри, які мені продиктують".

Актриса зазначила, що фонд "Подаруй життя", яким вона керує, продовжить роботу у Росії. Водночас Хаматова зізналася, що через санкції, запроваджені проти Росії за військове вторгнення в Україну, постраждає якість та ефективність лікування російських онкохворих дітей. За словами Хаматової, від 50 до 90 відсотків ліків, витратних матеріалів та обладнання фонд закуповує за кордоном. Проте вона сподівається, що фармакологічні компанії продовжать співпрацю з фондом і він зможе закуповувати та привозити ліки, "але значно дорожчі".

Чулпан Хаматова засудила війну

У лютому Чулпан Хаматова публічно виступила проти війни в Україні та закликала до припинення бойових дій. Її підпис стоїть під заявою діячів культури, які проти війни. Актриса також підписала листа від імені російських громадських та благодійних організацій з вимогою розпочати переговори, назвавши застосування сили для вирішення конфліктів негуманним.

Ми виступаємо проти військових дій, які наша країна здійснює на території України. Вся наша робота – це боротьба за гідність людини, порятунок життя. Війна несумісна ні з життям, ні з гідністю, ні з основними принципами людяності. Війна – це гуманітарна катастрофа, яка множить біль та страждання,

– мовиться у зверненні.