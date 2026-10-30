Грязные секреты Голливуда: вдова основателя Playboy рассказала, что делали знаменитости в его поместье

40-летняя Кристал Хефнер в интервью Page Six рассказала об известных мужчинах, которые регулярно посещали поместье ее покойного мужа. И, похоже, далеко не все гости заслуживают теплых воспоминаний.

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Каких голливудских звезд упомянула вдова Хефнера

По словам Кристал, среди постоянных посетителей поместья были актер Билл Косби и другие влиятельные мужчины. Она также упомянула Дональда Трампа, заявив, что Хефнер любил окружать себя людьми со схожими взглядами.

Особенно досталось Джеку Николсону. Кристал утверждает, что знаменитый актер настолько часто наведывался в поместье, что его даже прозвали "автокафе Джека Николсона".

Поместье Playboy. Фото: Courtesy Everett Collection

По ее словам, звезда мог приехать, получить желаемое и сразу уехать. Похоже, для кого-то роскошный особняк был просто заведением с очень специфическим обслуживанием.

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Вдова вспомнила и об Арнольде Шварценеггере. В поместье, по ее словам, висела фотография актера с двумя девушками, сидевшими на его бицепсах.

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Отдельно Кристал раскритиковала комика Джона Ловица, назвав его одним из самых неприятных посетителей. Она утверждает, что тот постоянно разглядывал женщин на вечеринках.

Сам Ловиц решил не слишком переживать из-за обвинений. Когда его назвали "клиентом номер один", актер пошутил, что всегда воспринимает первое место как комплимент.

Не все знаменитости оставили плохие воспоминания

В то же время Кристал подчеркнула, что среди гостей были и вполне приятные люди. В частности, она тепло отозвалась о звезде "Звездных войн" Марке Хэмилле и его жене, а также об актрисе Джули Ньюмар.

Однако в целом атмосферу поместья вдова Хефнера описала как токсичную и полную пренебрежительного отношения к женщинам.

Кристал также выдвинула серьезные обвинения в сексуальном насилии против своего покойного мужа. В то же время ее заявления остаются утверждениями самой женщины, а не установленными судом фактами.

Напомним, Кристал была замужем за Хью Хефнером с 2012 года до его смерти в 2017-м.

К слову, недавно стало известно о съемках фильма о Playboy.