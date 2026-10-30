Брудні секрети Голлівуду: вдова засновника Playboy розкрила, що творили знаменитості в маєтку

40-річна Крістал Гефнер в інтерв'ю Page Six розповіла про відомих чоловіків, які регулярно відвідували маєток її покійного чоловіка. І, схоже, далеко не всі гості заслуговують на теплі спогади.

Adv

популярні відео

Яких голлівудських зірок згадала вдова Гефнера

За словами Крістал, серед постійних відвідувачів маєтку були актор Білл Косбі та інші впливові чоловіки. Вона також згадала Дональда Трампа, заявивши, що Гефнер любив оточувати себе людьми зі схожими поглядами.

Особливо дісталося Джеку Ніколсону. Крістал стверджує, що знаменитий актор настільки часто навідувався до маєтку, що його навіть прозвали "автокафе Джека Ніколсона".

Маєток Playboy Фото Courtesy Everett Collection

За її словами, зірка міг приїхати, отримати бажане й одразу поїхати. Схоже, для когось розкішний особняк був просто закладом із дуже специфічним обслуговуванням.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Згадала вдова й Арнольда Шварценеггера. У маєтку, за її словами, висіла фотографія актора з двома дівчатами, які сиділи на його біцепсах.

Реклама

Окремо Крістал розкритикувала коміка Джона Ловіца, назвавши його одним із найбільш неприємних відвідувачів. Вона стверджує, що той постійно розглядав жінок на вечірках.

Сам Ловіц вирішив не надто перейматися звинуваченнями. Коли його назвали "клієнтом номер один", актор пожартував, що завжди сприймає перше місце як комплімент.

Не всі знаменитості залишили погані спогади

Водночас Крістал наголосила, що серед гостей були й цілком приємні люди. Зокрема, вона тепло відгукнулася про зірку "Зоряних війн" Марка Гемілла та його дружину, а також акторку Джулі Ньюмар.

Проте загалом атмосферу маєтку вдова Гефнера описала як токсичну та сповнену зневажливого ставлення до жінок.

Крістал також висунула серйозні звинувачення у сексуальному насильстві проти свого покійного чоловіка. Водночас її заяви залишаються твердженнями самої жінки, а не встановленими судом фактами.

Нагадаємо, Крістал була одружена з Г'ю Гефнером із 2012 року до його смерті у 2017-му.

До слова, нещодавно стало відомо про зйомки фільму про Playboy.