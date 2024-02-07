Фотография, которая не соответствовала ситуации, вместе с выразительным заголовком, привели к предположениям о возможной гибели мужа Денисенко. Некоторые люди уже выразили свои соболезнования, не разобравшись в ситуации.

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СМИ распространили ложную информацию: Денисенко возмутилась

Недавно в сети вспыхнуло обсуждение трагедии, которая произошла в семье актрисы Натальи Денисенко и ее мужа-военного Андрея Фединчика прошлым летом.

Один из пабликов опубликовал новость с заманчивым заголовком и черно-белым изображением пары, что повлекло серьезные спекуляции среди некоторых украинцев о возможной гибели избранника артистки, который сейчас находится на передовой в Вооруженных Силах Украины.

Наталка узнала об этом от своей поклонницы и ужаснулась. Знаменитость разозлило такое использование чужой трагедии для неуместных манипуляций.

Боже, ну ибтвм. Зачем такие заголовки ставить? Вы что там, одурели? Что у этих журналистов в голове?

– возмутилась Денисенко.



Наталка Денисенко отреагировала / Скриншот

В новости обсуждалась смерть свекра знаменитости, впрочем, не все читатели паблика "Интересные темы" перешли к тексту. Поэтому под постом можно найти комментарии сочувствия в связи с потерей героя.

Свекр Натальи Денисенко умер прошлым летом

О серьезной болезни свекра Натальи стало известно в начале мая. Однако Денисенко воздерживалась от огласки и не предоставляла подробных подробностей о том, что именно происходит.

Впоследствии стало известно, что мужчина заболел раком, и это случилось тогда, когда Андрей Фединчик уже служил на передовой в Вооруженных Силах Украины. К сожалению, летом мужчины не стало.