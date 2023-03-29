Позже жвачка появилась на eBay. Начальная стоимость лота – 55 тысяч долларов.

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Жвачку, которую пожевал и выплюнул Роберт-Дауни младший, продадут за сумасшедшую сумму

Продавец, выставивший лот, сообщил, что случайно оказался во время мероприятия, где известного актера и продюсера Джона Фавро добавили на Голливудскую аллею славы.

Во время мероприятия Роберт Дауни-младший сам положил свою жвачку на звезду и, вероятно, оставил ее там. Я продаю ее в том же состоянии, в котором получил, и ее можно проверить на его ДНК,

– отметил он.

Robert Downey Jr's Chewed-Gum From Jon Favreau's Walk of Fame on Sale for $55K on eBay



I think you might be over-valuing the product...https://t.co/IbIbaAK0TY pic.twitter.com/nPMqoFAha1 — Grumpy Dingo Radio (@RadioDingo) March 28, 2023

Напомним, голливудский актер Брэд Питт решил продать свой огромный дом в Лос-Анджелесе за 39 миллионов долларов. Там он часто проводил время с бывшей Анджелиной Джоли.