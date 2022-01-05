Новый год и Рождество – время, когда люди верят в чудо. Это магический, сказочный период, когда дети с нетерпением ждут каникул, поездок к родным и подарков под елкой. Особое настроение часто создают мультфильмы. 5 уютных лент для семьи – смотрите далее.

Вас может заинтересовать Новогодние мультфильмы для всей семьи: душевная подборка для взрослых и детей

"Холодное сердце"

Год выхода: 2013

Эренделл – волшебное королевство, в которое посреди лета неожиданно пришла зима с суровыми морозами и снегопадами. В нем жили две сестры – принцесса Эльза (старшая) и принцесса Анна (младшая). У Эльзы был необычный дар – она умела создавать снег и превращать лето в зиму.

Однажды способности Эльзы вышли из-под ее контроля. Тогда она была вынуждена бежать в горы. Анна отправилась на поиски сестры, чтобы узнать, как разрушить проклятие и остановить в королевстве вечную зиму. В опасное путешествие по заснеженным горам девушка отправилась в компании блондина Кристоффа, оленя Свена и снеговика Олафа.

Трейлер "Холодное сердце": смотрите видео онлайн

Премьера крутого фильма/сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing. Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покер, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам.

"Холодное сердце 2"

Год выхода: 2019

В королевстве Эренделл все счастливы от того, что их принцесса Эльза – волшебница. Принцесса Анна нашла взаимную любовь, Олаф знает, что такое лето, а у Свена всегда есть морковь. Впереди жителей королевства ждет большой праздник – день рождения Анны. Планируют организовать масштабное празднование.

Однако не обошлось без проблем. Эльза очень волнуется и не может контролировать свою суперсилу. Возникает риск того, что в королевстве снова наступит зима. Друзья должны найти выход из этой ситуации, подготовиться к празднику и как можно лучше провести его.

Трейлер "Холодное сердце 2": смотрите видео онлайн

"Феи: Тайна зимнего леса"

Год выхода: 2012

Динь-Динь и ее подруги никогда не пересекали границу с Зимним лесом. Говорят, что в нем царит опасность. Так было бы и дальше, если бы однажды любопытство не победило Динь-Динь и она не приблизилась бы к таинственной лесной местности. В тот момент ее крылья засверкали прекрасным ярким светом и фея поняла, что зимний лес имеет по-настоящему большую силу.

Динь-Динь тепло оделась и отправилась внутрь леса, где ее ожидало огромное количество удивительных открытий.

Трейлер "Феи: Тайна зимнего леса": смотрите видео онлайн

"Стражи Арктики"

Год выхода: 2019

На зверополюсе власть захватили те, кто сильнее, зубастее, страшнее других. Эти звери готовы на все ради того, чтобы утвердить свое превосходство. Но среди животных нашлись те отважные создания, которые готовы защитить родной Северный полюс и всю Землю.

Трейлер "Стражи Арктики": смотрите видео онлайн

"Балто"

Год выхода: 1995

Балто – наполовину волк, наполовину собака. Он ничего не знает о своем происхождении. Он привык быть среди заснеженных просторов Аляски, где нашел верных друзей: полярного гуся Бориса, красивую лайку Дженну и медвежат – Мака и Лака. Они смогли разглядеть его храброе и доброе сердце.

Но неожиданно в городок, где жил Балто, пришла беда. Эпидемия тяжелой болезни поразила многих детей, а сильная метель была на всех дорогах. Надежда оставалась лишь на собачьи упряжки, с помощью которых можно было привезти лекарства. Но собаки потерялись по дороге домой и только Балто смог разыскать их. Он стал героем и легендой, ведь смог спасти всех больных детей.

Трейлер "Балто": смотрите видео онлайн