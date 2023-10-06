К сожалению, этот сериал иногда переводят неправильно. Его называют "Зимородок", но это калька из русского. На украинском языке он звучит как "Злодій в законі", передает 24 Канал.

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О чем сериал "Злодій в законі"

Сын олигарха и наследник богатой империи Ферит с детства привык жить в роскоши. Парень бездумно тратит деньги и совершенно не думает о будущем. Родители решили женить неуклюжего сына. Они надеялись, что брак с добродетельной девушкой сменит его. А для роли будущей невестки выбрали врач Сейран.

Однако жених и невеста, узнав о планах родственников, решили испортить свадьбу. Но, по канонам турецких мелодрам, враждебность главных героев переросла в любовь. Зрители наблюдают за зарождением чувств между Ферритом и Сейраном. Конечно, не обходится без неожиданных сюжетных ходов.



Кадр сериала "Злодій в законі" / Скриншот с видео

Мелодрама дебютировала в эфире в 2022 году. С этого времени сериал выходит еженедельно. Для просмотра в первом сезоне есть 108 эпизодов, что классическо для турецких сериалов. Кроме того, уже начались съемки второго сезона. Они проходили в Стамбуле и Антепе. Новые эпизоды уже показывают – в сети три серии.

Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с Favbet. Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.

Интересные факты об этом сериале

Его смотрят в 40 странах мира

Спустя месяц после премьеры сериал был представлен на международном рынке. Сериал продан по меньшей мере в 40 странах мира. А в Швеции и Финляндии его вообще приобрели для трансляции. "Злодій в законі" стал первым в истории турецким сериалом, проданным скандинавским странам.

Реальная история в основе сюжета

Что сделало этот сериал уникальным и интересным европейским зрителям? Универсальная история, которую вместе с героями может "прожить" зритель, вне зависимости от его места жительства. В основе сериала есть итоги практики психотерапевта Гюльсерена Будайджиоглу. Она описала историю своих пациентов, сменив имена.

Интересно, что фанаты провели собственное расследование и предполагают, что прототипом послужила семья Алтынбаш, у которой очень успешный ювелирный бизнес в Турции.

Отношения вышли за пределы экранов

Герои мелодрамы влюбились в реальную жизнь. Этим летом актеров сериала "Злодій в законі" Афру Сарачоглу и Цель Рамазана Демира папарацци заметили на романтическом отдыхе. Похоже, экранная история привела к подлинным отношениям.