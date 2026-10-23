Снимались в "Джоне Уике", а теперь ищут работу в кафе: что случилось с голливудской звездой

Голливуд обожает истории о том, как обычный официант в один день становится кинозвездой. Но иногда сценарий разворачивается в противоположном направлении.

Азия Кейт Диллон, известная по сериалам "Миллиарды", "Оранжевый – хит сезона" и фильму "Джон Уик 3", призналась в своем инстаграме, что почти не получает актерских предложений. Теперь, после 11 лет работы в кино и на телевидении, она ищет работу в сфере обслуживания, сообщает Variety.

Почему голливудская звезда ищет обычную работу

Диллон поделилась откровенным постом в инстаграме, в котором рассказала, что предложений о съемках стало катастрофически мало.

По словам знаменитости, первую работу удалось получить еще в 15 лет. Тогда будущая звезда работала в пекарне: раскладывала свежие бейглы, убирала помещение и обслуживала клиентов.



Азия Кейт Диллон / Фото Getty Images



Впоследствии были должности посудомойщицы, помощницы официанта и менеджера зала. Параллельно Диллон посещала кастинги и пыталась построить актерскую карьеру.

Только осенью 2015 года удалось полностью посвятить себя кино, телевидению и театру. И следующие 11 лет зарабатывать исключительно актерской профессией. Однако теперь ситуация изменилась.

Диллон, которая идентифицирует себя как небинарный человек, отметила, что нехватка работы коснулась многих их коллег, особенно трансгендерных и небинарных актеров.

Поэтому знаменитость снова готова работать в сфере обслуживания. Причем без каких-либо звездных прихотей: рассматривает неполную занятость, вечерние и ночные смены, а также работу по выходным.

В каких фильмах и сериалах снималась Азия Кейт Диллон

Наибольшую популярность Диллон принес сериал "Миллиарды", где они сыграли Тейлор Мейсон. Персонаж появился в 71 эпизоде на протяжении шести сезонов. Также актриса сыграла Брэнди Эппс в популярном сериале Netflix "Оранжевый – хит сезона".

А в 2019 году Диллон появилась на большом экране вместе с Киану Ривзом в боевике "Джон Уик 3", исполнив роль Судьи.

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