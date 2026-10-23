Знімалась у "Джоні Віку", а тепер шукають роботу в кафе: що сталося з голлівудською зіркою

Азія Кейт Діллон / Фото Getty images
Голлівуд обожнює історії про те, як звичайний офіціант одного дня стає кінозіркою. Але іноді сценарій розгортається у зворотному напрямку.
Азія Кейт Діллон, відома за серіалами "Мільярди", "Помаранчевий – хіт сезону" та фільмом "Джон Вік 3", зізналась в своєму Instagram, що майже отримувати акторські пропозиції. Тепер після 11 років роботи в кіно й на телебаченні вона шукаєь роботу у сфері обслуговування, повідомляє Variety.
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Чому зірка Голлівуду шукає звичайну роботу
Діллон поділилась відвертим дописом в інстаграмі, у якому розповіла, що акторських пропозицій стало катастрофічно мало.
За словами знаменитості, першу роботу вдалося отримати ще у 15 років. Тоді майбутня зірка працювала в пекарні: розкладала свіжі бейгли, прибирала приміщення та обслуговувала клієнтів.
Азія Кейт Діллон / Фото Getty images
Згодом були посади посудомийника, помічника офіціанта та менеджера залу. Паралельно Діллон відвідували кастинги й намагалися побудувати акторську кар'єру.
Лише восени 2015 року вдалося повністю присвятити себе кіно, телебаченню та театру. І наступні 11 років заробляти виключно акторською професією. Однак тепер ситуація змінилася.
Діллон, яка ідентифікує себе як небінарна персона, зазначила, що нестача роботи торкнулася багатьох їхніх колег, особливо трансгендерних і небінарних акторів.
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Тому знаменитість знову готова працювати у сфері обслуговування. Причому без жодних зіркових примх: розглядає неповну зайнятість, вечірні та нічні зміни, а також роботу у вихідні.
У яких фільмах і серіалах знімалися Азія Кейт Діллон
Найбільшу популярність Діллон приніс серіал "Мільярди", де вони зіграли Тейлор Мейсон. Персонаж з'явився у 71 епізоді протягом шести сезонів. Також акторська персона зіграла Бренді Еппс у популярному серіалі Netflix "Помаранчевий – хіт сезону".
А у 2019 році Діллон з'явилися на великому екрані разом із Кіану Рівзом у бойовику "Джон Вік 3", виконавши роль Судді.
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