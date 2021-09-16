Сериал о запретной любви молодой украинки и польского шляхтича "Кофе с кардамоном", снятый по мотивам романа писательницы Натальи Гурницкой, обещает поразить всех зрителей. Уже в пятницу, 17 сентября, фильмы выйдет на телеканале "СТБ". Что интересно, в этот же день состоится премьера шоу "Холостячка", главной звездой которого стала Злата Огневич. Именно между съемками шоу Злата Огневич и записывала саундтрек к фильму.

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Автором музыки и слов саундтрека "Чтобы там не стал" стал Роман Черенов. В будущем видеоклипе артистка исполняла песню у рояля, украшенного множеством цветов и свечей. Огневич примерила два образа – утонченное платье молочного цвета из шелка и уютный наряд с кардиганом и юбкой. Звезда уже поделилась впечатлениями от фильма.

"Когда я увидела кадры чернового монтажа сериала "Кофе с кардамоном", я была в полнейшем восторге! Невероятно красивая картинка, романтика, любовь, драма, безудержные чувства и множество эмоций в одной сцене. В главной героине – Анне – есть то, что мне аукнулось – она не боится делать выбор сердцем. И, конечно же, сразу захотелось стать частью этой смелой истории, – написала Злата, опубликовав фото за кадром и с главной актрисой Еленой Лавренюк.

Съемки клипа Златы Огневич для сериала "Кофе с кардамоном" / Фото из инстаграма певицы

Сюжет сериала"кофе с кардамоном"

События ленты происходят в XIX веке – в 1848-1849 годах. На фоне революции, которую назвали "весной народов", разворачивается романтическая, но запретная история любви. Девушка Анна влюбляется в женатого польского шляхтича Адама. Со временем мужчина начинает испытывать те же чувства, что и юная девушка, но он понимает, что между ними слишком большая классовая пропасть. Чтобы избежать осуждений, им придется идти против своей воли.

В ленте сыграли:

Елена Лавренюк

Павел Делонг

Тарас Цимбалюк

Виталий Ажнов

Анастасия Остреинова

Елена Лазович

"Кофе с кардамоном" 2021: смотрите тизер онлайн