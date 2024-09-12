5 самых жестоких злодеев в кино, от которых мурашки по коже

Битва между добром и злом – классический сюжет, который всегда создает напряженную атмосферу и держит внимание зрителей. Большую роль в этом играют персонажи-злодеи, которые вызывают незабываемые эмоции.

Успешные фильмы и сериалы подтверждают, как важно, чтобы в кино был антагонист – символ зла и коварства. Эти персонажи делают кино по-настоящему интересным.

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Джокер

Комического персонажа сыграли множество актеров – Джек Николсон, Джаред Лето, Хоакин Феникс. Но супергеройский фильм Кристофера Нолана "Темный рыцарь" и актер Хит Леджер создали убедительного злодея с садистским чувством юмора и психопатическими наклонностями.



Злодеи в кино / Кадр из фильма

В отличие от большинства других злодеев, Джокер не желает власти или богатства, он хочет видеть весь мир в страданиях и хаосе. Это делает его еще более опасным и непредсказуемым.

Дарт Вейдер

Сногсшибательный и безжалостный Дарт Вейдер – центральный персонаж киноэпопеи "Звездные войны". Он служил своему злому хозяину более 20 лет, но вернулся на светлую сторону благодаря сыну. Его история продолжилась в трилогии-приквеле.



Злодеи в кино / Кадр из фильма

Дарт Вейдер – один из самых популярных злодеев в научно-фантастическом кино. Одно его присутствие пугает, поражает и делает атмосферу таинственности и привлекательности.

Ганнибал Лектер

Этот зловещий персонаж сначала появился в романах писателя Томаса Харриса, а затем и в кино. К слову, он вдохновлен реальным убийцей. Ганнибала Лектора безупречно изобразил на экране Энтони Хопкинс в фильме "Молчание ягнят" 1991 года. Это харизматичный судебный психиатр с чертами социопата, который одновременно является серийным убийцей и каннибалом. Его интеллект и захватывает, и пугает.



Злодеи в кино / Кадр из фильма

За эту роль Энтони Хопкинс впервые получил Оскар, она остается одной из самых известных ролей актера.

Эми Данн

Злодейка, которую в фильме "Затерянная" воплотила Розамунд Пайк, вызывает у зрителя разные эмоции: от жалости до презрения. Она имитирует свое исчезновение и оставляет детали, чтобы подставить своего мужа и обеспечить ему смертный приговор якобы за ее убийство.



Злодеи в кино / Кадр из фильма

Впоследствии Эми появляется и шантажирует мужа. Она опасна, жестокая, но одновременно хитрая и умная. Розамунд Пайк удачно показала неоднозначную персонажку в психологическом триллере и получила номинацию на Оскар и другие премии.

Фредди Крюгер

Никто не сравнится со злодеем, который убивает своих жертв во сне. Это один из самых отвратительных преступников, который дебютировал в фильме "Кошмар на улице Вязов" 1984. Его обезображенное лицо и металлические когти превратили персонажа в икону поп-культуры.



Злодеи в кино / Кадр из фильма

Роберт Инглунд сыграл персонажа в оригинальной серии франшизы. Образ Фредди Крюгера останется самой известной его ролью.