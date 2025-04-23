Астрологический портрет героев нового сериала "Любовь и пламя": кто они за знаком зодиака

Совсем недавно в Украине состоялась премьера сериала "Любовь и пламя". Это лента о наших спасателях, работниках ГСЧС, которые ежедневно спасают жизни миллионов.

В ленте сыграли такие украинские актеры: Тарас Цимбалюк, который станет новым Холостяком, Екатерина Кузнецова, Роман Ясиновский и другие. Узнайте в материале Кино 24, кто они по знаку зодиака и кто ближе всего вашему темпераменту.

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Екатерина Кузнецова – Рак

Главная актриса сериала "Любовь и пламя" Катя Кузнецова по знаку зодиака – Рак. Она родилась 12 июля. Женщины-Раки являются очень эмоциональными и чувственными. Однако вместе с этим они требовательны – в частности к себе. Это очень хорошо характеризует актрису.

В недавнем интервью Екатерина отмечала, что очень требовательна к себе в профессии. Ее игра в сериале "Любовь и пламя" – яркое этому подтверждение, ведь украинцы уже успели влюбиться в героиню, которую воплотила Катя.

Тарас Цимбалюк – Стрелец

Самый желанный новый холостяк Украины Тарас Цимбалюк празднует день рождения 16 декабря, а значит, по знаку зодиака он Стрелец. Представители этого знака известны своим острым умом и отличным чувством юмора. В то же время Стрельцы могут быть довольно упрямыми и не переносят поражений – им важно всегда достигать поставленных целей.

В сериале "Любовь и пламя" актер наделил своего героя именно такими чертами. Поэтому в ленте полно страсти и особых моментов, в которых фигурирует Цимбалюк.

Роман Ясиновский – Лев

Роман Ясиновский родился 1 августа. Поэтому по знаку зодиака он – гордый лев. Говорят, что в основном их сложный характер даже помогает быть успешными и в карьере, и в личной жизни.

Актер воплотил роль капитана ГСЧС – человека, максимально преданного своему делу. Очевидно, между знаком зодиака и героем, которого воплотил Роман, есть немало общего. Сам актер признается: его персонаж – настоящий борец за справедливость, искренний и глубоко влюблен в Екатерину. Он искренне верит, что сможет завоевать ее сердце. Это мужчина, который не привык сдаваться – и обычно таки достигает своего.