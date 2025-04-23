Особенно это касается лент, рассказывающих о масштабных трагедиях или катастрофах. Мы собрали новую подборку Кино 24 с такими фильмами.

Советуем 7 самых напряженных триллеров всех времен, которые держат в напряжении до последней минуты

"Гренландия"

Это жуткая история о том, как приближается неизбежный и страшный конец света. Обломки гигантской кометы мчатся к Земле и угрожают уничтожить планету. Бункер в далекой Гренландии – это последнее место, где можно выжить. Джон, его жена и сын отправляются в это опасное путешествие.

Разрушительные обломки кометы, паника людей и настоящее безумие – все это хорошо характеризует то, что переживали на своем пути главные герои.

"Гренландия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Против шторма"

Это история об одном из самых страшных штормов в истории восточного побережья США, который произошел в феврале 1952 года.

Страшная стихия жестоко уничтожала все на своем пути. Она буквально сметала прибрежные города, ставя под угрозу жизни экипажей двух нефтяных танкеров. SS Pendleton и SS Fort Mercer направлялись в Бостон и Портленд, когда один из них не выдержал силы волн и разломился пополам. Члены экипажа оказались в настоящей ловушке на судне.

"Против шторма": смотрите онлайн трейлер фильма

Кстати, украинский сериал "Любовь и пламя" растопил сердца зрителей. Узнайте, сколько серий в ленте по ссылке.