Знаменитая Барбра Стрейзанд пожертвовала 240 тысяч долларов на медицинскую помощь

Во время саммита, состоявшегося по случаю годовщины UNITED24, представили результаты работы по направлению "Медицинская помощь". После выступления министра здравоохранения Виктора Ляшко координатор платформы Ярослава Гресь передала ему чек от одной из посольств UNITED24 – известной актрисы и певицы Барбры Стрейзанд.

Известно, что звезда имеет украинские корни и после полномасштабного вторжения выразила солидарность с украинским народом. Она также имела разговор с Зеленским, который поблагодарил Барбру за поддержку Украины.

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Барбра Стрейзанд пожертвовала 240 тысяч долларов на медицинскую помощь

Стрейзанд постоянно поддерживает платформу с августа 2022г. Спасибо, Барбро!,

– написали в телеграм-канале UNITED24.

"Я умилена стойкостью и мужеством украинского народа и его вдохновенным лидерством. Мне очень приятно присоединиться к президенту Зеленскому и его инициативе UNITED24, чтобы помочь собрать средства на неотложные медицинские нужды в Украине", - ранее отмечала Барбра в своем инстаграме.



Віктор Ляшко та Ярослава Гресь / Фото UNITED24