Абсолютным триумфатором вечера стал научно-фантастический фильм "Ты – космос" режиссера Павла Острикова. Лента была лидером по количеству номинаций, а именно 12 штук, и завоевала главные награды, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль" и приз зрительских симпатий.
Среди документальных проектов главную награду завоевала лента Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке", которую отметили также за лучшую операторскую работу. Почетную премию за вклад в развитие украинского кинематографа вручили выдающемуся режиссеру-документалисту Сергею Буковскому.
Полный список победителей "Золотой Дзиги" 2026
- Премия за вклад в развитие украинского кинематографа – Сергей Буковский.
- Открытие года – Артем Рыжиков.
- Лучший дизайн костюмов – "Малевич".
- Лучший грим – "Серые пчелы".
- Лучшая работа художника-постановщика – "Ты – космос".
- Лучшая женская роль второго плана – Ирма Витовская, "Малевич".
- Лучшая женская роль – Марина Кошкина, "Война глазами животных".
- Лучшая операторская работа – "2000 метров до Андреевки".
- Лучший монтаж – "Ты – космос".
- Лучшие специальные эффекты – "Ты – космос".
- Лучший звук – "Ты – космос".
- Лучшая песня – "Ні обіцянок ні пробачень" из фильма "Ну мам".
- Лучшая музыка – "Ты – космос".
- Лучшая мужская роль второго плана – Василий Кухарский (посмертно), "Кислородная станция".
- Лучшая мужская роль – Владимир Кравчук, "Ты – космос".
- Megogo Audience Award – "Ты – космос".
- Лучший короткометражный игровой фильм – "Пасхальный день".
- Лучший короткометражный документальный фильм – "Через 769 км, Нью-Йорк".
- Лучший анимационный фильм – "Моя бабушка – парашютистка".
- Лучший игровой сериал – "Ограниченно годные".
- Лучший документальный фильм – "2000 метров к Андреевке".
- Лучший сценарий – "Ты – космос".
- Лучшая режиссерская работа – "Ты – космос".
- Лучший фильм – "Ты – космос".
Напомним, недавно стало известно, какие украинские фильмы покажут на Венецианском кинофестивале.