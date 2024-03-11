Самая позорная премия Голливуда объявила победителей: кто получил "Золотую малину" 2024 года

Традиционно перед Оскаром стали известны лауреаты антипремии "Золотая малина", которая определяет худшие фильмы и кинохудожников с сомнительными достижениями. Худшей актрисой сразу в двух номинациях стала Меган Фокс.

Голливудская актриса, которая недавно опозорилась высказываниями об украинках, стала худшей актрисой и худшей актрисой второго плана. Кто же получил награды за "Худший фильм", "Худшего актера" и другие – рассказываем далее на Кино 24.

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Меган Фокс превзошел только фильм "Винни-Пух: Кровь и мёд", который получил награды сразу в пяти номинациях. По сюжету, мальчик Кристофер Робин знакомится с антропоморфными обитателями леса – Винни-Пухом, Пятачком, ослом Иа, Кроликом и Филином. Впоследствии Кристофер едет в колледж, а животные впервые за время их дружбы начинают добывать пищу сами и сходят с ума.

"Винни-Пух: Кровь и мёд": смотрите онлайн трейлер фильма

Победители "Золотой малины" 2024 года