Самая позорная премия Голливуда объявила победителей: кто получил "Золотую малину" 2024 года

11 марта 2024, 01:16
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Источник:

CNN

Традиционно перед Оскаром стали известны лауреаты антипремии "Золотая малина", которая определяет худшие фильмы и кинохудожников с сомнительными достижениями. Худшей актрисой сразу в двух номинациях стала Меган Фокс.

Голливудская актриса, которая недавно опозорилась высказываниями об украинках, стала худшей актрисой и худшей актрисой второго плана. Кто же получил награды за "Худший фильм", "Худшего актера" и другие – рассказываем далее на Кино 24.

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Меган Фокс превзошел только фильм "Винни-Пух: Кровь и мёд", который получил награды сразу в пяти номинациях. По сюжету, мальчик Кристофер Робин знакомится с антропоморфными обитателями леса – Винни-Пухом, Пятачком, ослом Иа, Кроликом и Филином. Впоследствии Кристофер едет в колледж, а животные впервые за время их дружбы начинают добывать пищу сами и сходят с ума.

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Победители "Золотой малины" 2024 года

  • Худший фильм – "Винни-Пух: Кровь и мёд"
  • Худший режиссер – Рис Фрейк-Уотерфилд ("Винни-Пух: Кровь и мед")
  • Худший актёр – Джон Войт ("Неотложная помощь")
  • Худшая актриса – Меган Фокс ("Джонни и Клайд")
  • Худший актер второго плана – Сильвестр Сталлоне ("Неудержимые 4")
  • Худшая актриса второго плана – Меган Фокс ("Неудержимые 4")
  • Худший сценарий – "Винни-Пух: Кровь и мед"
  • Худший ремейк, сиквел или рип-офф – "Винни-Пух: Кровь и мёд"
  • Худшее экранное комбо – Винни-Пух и Пятачок ("Винни-Пух: Кровь и мёд")
  • Приз за очищенную репутацию – Фрэн Дрешер, председатель Гильдии актеров США.
Автор: Христина Кобак