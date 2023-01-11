Золотой глобус 2023: все победители престижной кинопремии

80-я премия Золотой глобус 2023, состоявшаяся в ночь на 11 января, прогремела в Беверли-Хиллз с участием сотен звезд. Ведущие уже назвали лауреатов разных категорий, поэтому предлагаем вам ознакомиться с ними всеми.

Сезон церемоний награждения 2023 традиционно открывает премия Голливудской ассоциации иностранной прессы. Объявление результатов Золотого глобуса происходило в Beverly Hilton в Калифорнии, где победители в 27 категориях получили вожделенные статуэтки. Ведущим события стал Джеррод Кармайкл, а статуэтки вручали Ана де Армас, Дженна Ортега, Билли Портер, Трейси Морган, Дженнифер Кулидж и Квентин Тарантино.

Важно Аватар: Путь воды, Венздей, Дом Дракона: все номинанты на премию Золотой глобус 2023

После многих премий в области кино и музыки, Золотой глобус стал еще одной площадкой, где художники вспомнили о российско-украинской войне. Во время церемонии голливудский актер и посол платформы UNITED24 Шон Пенн со сцены прочел обращение от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Кто стал победителем Золотого глобуса 2023 года в категориях "Кино" и "Телевидение" – читайте ниже.

Победители Золотого глобуса 2023

Фильм

Лучший драматический фильм

"Аватар: Путь воды"

"ТАР"

"Топ Ган: Мэверик"

"Фабельманы" (победтель)

"Элвис"

Лучший фильм, комедия/мюзикл

"Банши Инишерина" (победитель)

"Вавилон"

"Всё везде и сразу"

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

"Треугольник печали"

Лучший анимационный фильм

"Ину-О: Рождение легенды"

"Кот в сапогах: Последнее желание"

"Ракушка "Марсель в обуви"

"Пиноккио" (победитель)

"Я – панда"

Лучший международный фильм (на английском языке)

"Аргентина, 1985" – Аргентина (победитель)

"Близко" – Бельгия

"На Западном фронте без перемен" – Германия

"Решение пойти" – Южная Корея

"RRR: Рядом ревет революция" – Индия

Лучший драматический актер

Остин Батлер – "Элвис" (победитель)

Хью Джекман – "Сын"

Билл Наи – "Жить"

Джереми Поуп – "Проверка"

Брендан Фрейзер – "Кит"

Лучшая драматическая актриса

Кейт Бланшетт – "Тар" (победительница)

Ана де Армас – "Блондинка"

Виола Дэвис – "Королева-воин"

Оливия Колман – "Империя света"

Мишель Уильямс – "Фабельманы"

Лучший актер комедии/мюзикла

Адам Драйвер – "Белый шум"

Диего Кальва – "Вавилон"

Дэниел Крейг – "Достать ножи: Стеклянная луковица"

Ральф Файнс – "Меню"

Колин Фаррелл – "Банши Инишерина" (победитель)

Лучшая актриса комедии/мюзикла

Мишель Ео – "Всё везде и сразу" (победительница)

Лесли Мэнвилл – "Миссис Харрис едет в Париж"

Марго Робби – "Вавилон"

Аня Тейлор-Джой – "Меню"

Эмма Томпсон — "Любовь по вызову"

Лучший актер второго плана

Брендан Глисон – "Банши Инишерина"

Барри Кеоган – "Банши Инишерина"

Джонатан Ке Кван – "Всё везде и сразу" (победитель)

Брэд Питт – "Вавилон"

Эдди Редмейн – "Хороший медбрат"

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда" (победительница)

Долли де Леон – "Треугольник печали"

Кэрри Кондон – "Банши Инишерина"

Джейми Ли Кертис – "Всё везде и сразу"

Кэри Маллиган – "Ее правда"

Лучший режиссер

Дэн Кван, Дэниел Шайнерт – "Всё везде и сразу"

Джеймс Кэмерон – "Аватар: Путь воды"

Баз Лурман – "Элвис"

Мартин Мак-Дона – "Банши Инишерина"

Стивен Спилберг – "Фабельманы" (победитель)

Лучший сценарий фильма

"Банши Инишерина" – Мартин Мак-Дона (победитель)

"Всё везде и сразу" – Дэн Кван, Дэниел Шайнерт

"Говорят женщины" – Сара Полли

"Тар" – Тодд Филд

"Фабельманы" – Стивен Спилберг, Тони Кушнер

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Телевидение

Лучшая драма

"Корона"

"Дом Дракона" (победитель)

"Лучше позвоните Солу"

"Озарк"

"Разрыв"

Лучшая комедия / мюзикл

"Медведь"

"Начальная школа "Эбботт" (победитель)

"Убийства в одном здании"

"Венздей"

"Уловки"

Лучший ограниченный сериал / телефильм

"Черная птица"

"Монстр: История Джеффри Дамера"

"Выбывшая"

"Пэм и Томми"

"Белый Лотос" (победитель)

Лучший актер драматического сериала

Джефф Бриджес – "Старик"

Кевин Костнер – "Эллоустоун" (победитель)

Диего Луна – "Андор"

Боб Оденкерк – "Лучше позвоните Солу"

Адам Скотт – "Разрыв"

Лучшая актриса драматического сериала

Эмма Д'Арси – "Дом Дракона"

Лора Линни – "Озарк"

Имелда Стонтон – "Корона"

Хиллари Свонк – Alaska Daily

Зендея – "Эйфория" (победительница)

Лучший актер комедии/мюзикла

Дональд Гловер – "Атланта"

Билл Гейдер – "Барри"

Стив Мартин – "Убийства в одном здании"

Мартин Шорт – "Убийства в одном здании"

Джереми Аллен Уайт – "Медведь" (победитель)

Лучшая актриса комедии/мюзикла

Квинта Брансон – "Начальная школа "Эбботт" (победительница)

Кейли Куоко – "Стюардесса"

Селена Гомес – "Убийства в одном здании"

Дженна Ортега – "Венздей"

Джин Смарт – "Хаки"

Лучший актер второго плана в драме/комедии

Джон Литгоу – "Старик"

Джонатан Прайс – "Корона"

Джон Туртурро – "Разрыв"

Тайлер Джеймс Уильямс – "Начальная школа "Эбботт" (победитель)

Генри Винклер – "Барри"

Лучшая актриса второго плана в драме/комедии

Элизабет Дебики – "Корона"

Анна Эйнбиндер – "Хаки"

Джулия Гарнер – "Озарк" (победительница)

Джанель Джеймс – "Начальная школа "Эбботт"

Шерил Ли Ральф – "Начальная школа "Эбботт"

Лучший актер минисериала / телефильма

Терон Эгертон – "Черная птица"

Колин Ферт – "Лестница"

Эндрю Гарфилд – "Под знаменем небес"

Эван Питерс – "Монстр: История Джеффри Дамера" (победитель)

Себастьян Стэн – "Пэм и Томми"

Лучшая актриса минисериала/телефильма

Джессика Честейн – "Джордж и Темми"

Джулия Гарнер – "Изобретая Анну"

Лили Джеймс – "Пэм и Томми"

Джулия Робертс – "Газлит"

Аманда Сейфрид – "Разрыв" (победительница)

Лучшая роль актера второго плана в телевизионном ограниченном сериале, сериале-антологии или телефильме

Фарид Мюррей Абрагам – "Белый лотос"

Донал Глисон – "Пациент"

Пол Уолтер Хаузер – "Черная птица" (победитель)

Ричард Дженкинс – "Монстр: История Джеффри Дамера"

Сет Роген – "Пэм и Томми"

Лучшая актриса второго плана в телевизионном ограниченном сериале, сериале-антологии или телефильме