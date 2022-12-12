Награда ежегодно вручается за лучшие достижения в области кино и телевидения, а также вторая по важности и статусности после премии Оскар. В каждой из 27 категорий наград представили по пять номинантов, от "Лучшего фильма" до "Лучшего телесериала" (драма, мюзикл или комедия).

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В этом году также организовали еще четыре новых награды в телевизионных категориях, в частности:

  • лучшую роль актрисы в качестве второго плана в музыкально-комедийном или драматическом телесериале;
  • лучшее исполнение актером роли второго плана в музыкально-комедийном или драматическом телесериале;
  • лучшее исполнение актрисой роли второго плана в минисериале, сериале-антологии или телефильме;
  • лучшая роль актера в качестве второго плана в ограниченном сериале, сериале-антологии или фильме, снятом для телевидения.

Номинанты на Золотой глобус 2023 года.

Фильм

Лучший драматический фильм

  • "Аватар: Путь воды"
  • "ТАР"
  • "Топ Ган: Мэверик"
  • "Фабельманы"
  • "Элвис"

Лучший фильм, комедия/мюзикл

  • "Банши Инишерина"
  • "Вавилон"
  • "Всё везде и сразу"
  • "Достать ножи: Стеклянная луковица"
  • "Треугольник печали"

Лучший анимационный фильм

  • "Ину-О: Рождение легенды"
  • "Кот в сапогах: Последнее желание"
  • "Ракушка "Марсель в обуви"
  • "Пиноккио"
  • "Я – панда"

Лучший международный фильм (на английском языке)

  • "Аргентина, 1985" – Аргентина
  • "Близко" – Бельгия
  • "На Западном фронте без перемен" – Германия
  • "Решение пойти" – Южная Корея
  • "RRR: Рядом ревет революция" – Индия

Лучший драматический актер

  • Остин Батлер – "Элвис"
  • Хью Джекман – "Сын"
  • Билл Наи – "Жить"
  • Джереми Поуп – "Проверка"
  • Брендан Фрейзер – "Кит"

Лучшая драматическая актриса

  • Кейт Бланшетт – "Тар"
  • Ана де Армас – "Блондинка"
  • Виола Дэвис – "Королева-воин"
  • Оливия Колман – "Империя света"
  • Мишель Уильямс – "Фабельманы"

Лучший актер комедии/мюзикла

  • Адам Драйвер – "Белый шум"
  • Диего Кальва – "Вавилон"
  • Дэниел Крейг – "Достать ножи: Стеклянная луковица"
  • Ральф Файнс – "Меню"
  • Колин Фаррелл – "Банши Инишерина"

Лучшая актриса комедии/мюзикла

  • Мишель Ео – "Всё везде и сразу"
  • Лесли Мэнвилл – "Миссис Харрис едет в Париж"
  • Марго Робби – "Вавилон"
  • Аня Тейлор-Джой – "Меню"
  • Эмма Томпсон — "Любовь по вызову"

Лучший актер второго плана

  • Брендан Глисон – "Банши Инишерина"
  • Барри Кеоган – "Банши Инишерина"
  • Джонатан Ке Кван – "Всё везде и сразу"
  • Брэд Питт – "Вавилон"
  • Эдди Редмейн – "Хороший медбрат"

Лучшая женская роль второго плана

  • Анджела Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • Долли де Леон – "Треугольник печали"
  • Кэрри Кондон – "Банши Инишерина"
  • Джейми Ли Кертис – "Всё везде и сразу"
  • Кэри Маллиган – "Ее правда"

Лучший режиссер

  • Дэн Кван, Дэниел Шайнерт – "Всё везде и сразу"
  • Джеймс Кэмерон – "Аватар: Путь воды"
  • Баз Лурман – "Элвис"
  • Мартин Мак-Дона – "Банши Инишерина"
  • Стивен Спилберг – "Фабельманы"

Лучший сценарий фильма

  • "Банши Инишерина" – Мартин Мак-Дона
  • "Всё везде и сразу" – Дэн Кван, Дэниел Шайнерт
  • "Говорят женщины" – Сара Полли
  • "Тар" – Тодд Филд
  • "Фабельманы" – Стивен Спилберг, Тони Кушнер

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Телевидение

Лучшая драма

  • "Корона"
  • "Дом Дракона"
  • "Лучше позвоните Солу"
  • "Озарк"
  • "Разрыв"

Лучшая комедия / мюзикл

  • "Медведь"
  • "Начальная школа "Эбботт"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Венздей"
  • "Уловки"

Лучший ограниченный сериал / телефильм

  • "Черная птица"
  • "Монстр: История Джеффри Дамера"
  • "Выбывшая"
  • "Пэм и Томми"
  • "Белый Лотос"

Лучший актер драматического сериала

  • Джефф Бриджес – "Старик"
  • Кевин Костнер – "Эллоустоун"
  • Диего Луна – "Андор"
  • Боб Оденкерк – "Лучше позвоните Солу"
  • Адам Скотт – "Разрыв"

Лучшая актриса драматического сериала

  • Эмма Д'Арси – "Дом Дракона"
  • Лора Линни – "Озарк"
  • Имелда Стонтон – "Корона"
  • Хиллари Свонк – Alaska Daily
  • Зендея – "Эйфория"

Лучший актер комедии/мюзикла

  • Дональд Гловер – "Атланта"
  • Билл Гейдер – "Барри"
  • Стив Мартин – "Убийства в одном здании"
  • Мартин Шорт – "Убийства в одном здании"
  • Джереми Аллен Уайт – "Медведь"

Лучшая актриса комедии/мюзикла

  • Квинта Брансон – "Начальная школа "Эбботт"
  • Кейли Куоко – "Стюардесса"
  • Селена Гомес – "Убийства в одном здании"
  • Дженна Ортега – "Венздей"
  • Джин Смарт – "Хаки"

Лучший актер второго плана в драме/комедии

  • Джон Литгоу – "Старик"
  • Джонатан Прайс – "Корона"
  • Джон Туртурро – "Разрыв"
  • Тайлер Джеймс Уильямс – "Начальная школа "Эбботт"
  • Генри Винклер – "Барри"

Лучшая актриса второго плана в драме/комедии

  • Элизабет Дебики – "Корона"
  • Анна Эйнбиндер – "Хаки"
  • Джулия Гарнер – "Озарк"
  • Джанель Джеймс – "Начальная школа "Эбботт"
  • Шерил Ли Ральф – "Начальная школа "Эбботт"

Лучший актер минисериала / телефильма

  • Терон Эгертон – "Черная птица"
  • Колин Ферт – "Лестница"
  • Эндрю Гарфилд – "Под знаменем небес"
  • Эван Питерс – "Монстр: История Джеффри Дамера"
  • Себастьян Стэн – "Пэм и Томми"

Лучшая актриса минисериала/телефильма

  • Джессика Честейн – "Джордж и Темми"
  • Джулия Гарнер – "Изобретая Анну"
  • Лили Джеймс – "Пэм и Томми"
  • Джулия Робертс – "Газлит"
  • Аманда Сейфрид – "Разрыв"

Лучшая роль актера второго плана в телевизионном ограниченном сериале, сериале-антологии или телефильме

  • Фарид Мюррей Абрагам – "Белый лотос"
  • Донал Глисон – "Пациент"
  • Пол Уолтер Хаузер – "Черная птица"
  • Ричард Дженкинс – "Монстр: История Джеффри Дамера"
  • Сет Роген – "Пэм и Томми"

Лучшая актриса второго плана в телевизионном ограниченном сериале, сериале-антологии или телефильме

  • Дженнифер Кулидж – "Белый лотос"
  • Клэр Дейнс – "Флейшман в беде"
  • Дейзи Эдгар-Джонс – "Под флагом небес"
  • Ниси Нэш – "Монстр: История Джеффри Дамера"
  • Обри Плаза – "Белый лотос"