Награда ежегодно вручается за лучшие достижения в области кино и телевидения, а также вторая по важности и статусности после премии Оскар. В каждой из 27 категорий наград представили по пять номинантов, от "Лучшего фильма" до "Лучшего телесериала" (драма, мюзикл или комедия).
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В этом году также организовали еще четыре новых награды в телевизионных категориях, в частности:
- лучшую роль актрисы в качестве второго плана в музыкально-комедийном или драматическом телесериале;
- лучшее исполнение актером роли второго плана в музыкально-комедийном или драматическом телесериале;
- лучшее исполнение актрисой роли второго плана в минисериале, сериале-антологии или телефильме;
- лучшая роль актера в качестве второго плана в ограниченном сериале, сериале-антологии или фильме, снятом для телевидения.
Номинанты на Золотой глобус 2023 года.
Фильм
Лучший драматический фильм
- "Аватар: Путь воды"
- "ТАР"
- "Топ Ган: Мэверик"
- "Фабельманы"
- "Элвис"
Лучший фильм, комедия/мюзикл
- "Банши Инишерина"
- "Вавилон"
- "Всё везде и сразу"
- "Достать ножи: Стеклянная луковица"
- "Треугольник печали"
Лучший анимационный фильм
- "Ину-О: Рождение легенды"
- "Кот в сапогах: Последнее желание"
- "Ракушка "Марсель в обуви"
- "Пиноккио"
- "Я – панда"
Лучший международный фильм (на английском языке)
- "Аргентина, 1985" – Аргентина
- "Близко" – Бельгия
- "На Западном фронте без перемен" – Германия
- "Решение пойти" – Южная Корея
- "RRR: Рядом ревет революция" – Индия
Лучший драматический актер
- Остин Батлер – "Элвис"
- Хью Джекман – "Сын"
- Билл Наи – "Жить"
- Джереми Поуп – "Проверка"
- Брендан Фрейзер – "Кит"
Лучшая драматическая актриса
- Кейт Бланшетт – "Тар"
- Ана де Армас – "Блондинка"
- Виола Дэвис – "Королева-воин"
- Оливия Колман – "Империя света"
- Мишель Уильямс – "Фабельманы"
Лучший актер комедии/мюзикла
- Адам Драйвер – "Белый шум"
- Диего Кальва – "Вавилон"
- Дэниел Крейг – "Достать ножи: Стеклянная луковица"
- Ральф Файнс – "Меню"
- Колин Фаррелл – "Банши Инишерина"
Лучшая актриса комедии/мюзикла
- Мишель Ео – "Всё везде и сразу"
- Лесли Мэнвилл – "Миссис Харрис едет в Париж"
- Марго Робби – "Вавилон"
- Аня Тейлор-Джой – "Меню"
- Эмма Томпсон — "Любовь по вызову"
Лучший актер второго плана
- Брендан Глисон – "Банши Инишерина"
- Барри Кеоган – "Банши Инишерина"
- Джонатан Ке Кван – "Всё везде и сразу"
- Брэд Питт – "Вавилон"
- Эдди Редмейн – "Хороший медбрат"
Лучшая женская роль второго плана
- Анджела Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- Долли де Леон – "Треугольник печали"
- Кэрри Кондон – "Банши Инишерина"
- Джейми Ли Кертис – "Всё везде и сразу"
- Кэри Маллиган – "Ее правда"
Лучший режиссер
- Дэн Кван, Дэниел Шайнерт – "Всё везде и сразу"
- Джеймс Кэмерон – "Аватар: Путь воды"
- Баз Лурман – "Элвис"
- Мартин Мак-Дона – "Банши Инишерина"
- Стивен Спилберг – "Фабельманы"
Лучший сценарий фильма
- "Банши Инишерина" – Мартин Мак-Дона
- "Всё везде и сразу" – Дэн Кван, Дэниел Шайнерт
- "Говорят женщины" – Сара Полли
- "Тар" – Тодд Филд
- "Фабельманы" – Стивен Спилберг, Тони Кушнер
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Телевидение
Лучшая драма
- "Корона"
- "Дом Дракона"
- "Лучше позвоните Солу"
- "Озарк"
- "Разрыв"
Лучшая комедия / мюзикл
- "Медведь"
- "Начальная школа "Эбботт"
- "Убийства в одном здании"
- "Венздей"
- "Уловки"
Лучший ограниченный сериал / телефильм
- "Черная птица"
- "Монстр: История Джеффри Дамера"
- "Выбывшая"
- "Пэм и Томми"
- "Белый Лотос"
Лучший актер драматического сериала
- Джефф Бриджес – "Старик"
- Кевин Костнер – "Эллоустоун"
- Диего Луна – "Андор"
- Боб Оденкерк – "Лучше позвоните Солу"
- Адам Скотт – "Разрыв"
Лучшая актриса драматического сериала
- Эмма Д'Арси – "Дом Дракона"
- Лора Линни – "Озарк"
- Имелда Стонтон – "Корона"
- Хиллари Свонк – Alaska Daily
- Зендея – "Эйфория"
Лучший актер комедии/мюзикла
- Дональд Гловер – "Атланта"
- Билл Гейдер – "Барри"
- Стив Мартин – "Убийства в одном здании"
- Мартин Шорт – "Убийства в одном здании"
- Джереми Аллен Уайт – "Медведь"
Лучшая актриса комедии/мюзикла
- Квинта Брансон – "Начальная школа "Эбботт"
- Кейли Куоко – "Стюардесса"
- Селена Гомес – "Убийства в одном здании"
- Дженна Ортега – "Венздей"
- Джин Смарт – "Хаки"
Лучший актер второго плана в драме/комедии
- Джон Литгоу – "Старик"
- Джонатан Прайс – "Корона"
- Джон Туртурро – "Разрыв"
- Тайлер Джеймс Уильямс – "Начальная школа "Эбботт"
- Генри Винклер – "Барри"
Лучшая актриса второго плана в драме/комедии
- Элизабет Дебики – "Корона"
- Анна Эйнбиндер – "Хаки"
- Джулия Гарнер – "Озарк"
- Джанель Джеймс – "Начальная школа "Эбботт"
- Шерил Ли Ральф – "Начальная школа "Эбботт"
Лучший актер минисериала / телефильма
- Терон Эгертон – "Черная птица"
- Колин Ферт – "Лестница"
- Эндрю Гарфилд – "Под знаменем небес"
- Эван Питерс – "Монстр: История Джеффри Дамера"
- Себастьян Стэн – "Пэм и Томми"
Лучшая актриса минисериала/телефильма
- Джессика Честейн – "Джордж и Темми"
- Джулия Гарнер – "Изобретая Анну"
- Лили Джеймс – "Пэм и Томми"
- Джулия Робертс – "Газлит"
- Аманда Сейфрид – "Разрыв"
Лучшая роль актера второго плана в телевизионном ограниченном сериале, сериале-антологии или телефильме
- Фарид Мюррей Абрагам – "Белый лотос"
- Донал Глисон – "Пациент"
- Пол Уолтер Хаузер – "Черная птица"
- Ричард Дженкинс – "Монстр: История Джеффри Дамера"
- Сет Роген – "Пэм и Томми"
Лучшая актриса второго плана в телевизионном ограниченном сериале, сериале-антологии или телефильме
- Дженнифер Кулидж – "Белый лотос"
- Клэр Дейнс – "Флейшман в беде"
- Дейзи Эдгар-Джонс – "Под флагом небес"
- Ниси Нэш – "Монстр: История Джеффри Дамера"
- Обри Плаза – "Белый лотос"