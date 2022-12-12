Награда ежегодно вручается за лучшие достижения в области кино и телевидения, а также вторая по важности и статусности после премии Оскар. В каждой из 27 категорий наград представили по пять номинантов, от "Лучшего фильма" до "Лучшего телесериала" (драма, мюзикл или комедия).

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В этом году также организовали еще четыре новых награды в телевизионных категориях, в частности:

лучшую роль актрисы в качестве второго плана в музыкально-комедийном или драматическом телесериале;

лучшее исполнение актером роли второго плана в музыкально-комедийном или драматическом телесериале;

лучшее исполнение актрисой роли второго плана в минисериале, сериале-антологии или телефильме;

лучшая роль актера в качестве второго плана в ограниченном сериале, сериале-антологии или фильме, снятом для телевидения.

Номинанты на Золотой глобус 2023 года.

Фильм

Лучший драматический фильм

"Аватар: Путь воды"

"ТАР"

"Топ Ган: Мэверик"

"Фабельманы"

"Элвис"

Лучший фильм, комедия/мюзикл

"Банши Инишерина"

"Вавилон"

"Всё везде и сразу"

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

"Треугольник печали"

Лучший анимационный фильм

"Ину-О: Рождение легенды"

"Кот в сапогах: Последнее желание"

"Ракушка "Марсель в обуви"

"Пиноккио"

"Я – панда"

Лучший международный фильм (на английском языке)

"Аргентина, 1985" – Аргентина

"Близко" – Бельгия

"На Западном фронте без перемен" – Германия

"Решение пойти" – Южная Корея

"RRR: Рядом ревет революция" – Индия

Лучший драматический актер

Остин Батлер – "Элвис"

Хью Джекман – "Сын"

Билл Наи – "Жить"

Джереми Поуп – "Проверка"

Брендан Фрейзер – "Кит"

Лучшая драматическая актриса

Кейт Бланшетт – "Тар"

Ана де Армас – "Блондинка"

Виола Дэвис – "Королева-воин"

Оливия Колман – "Империя света"

Мишель Уильямс – "Фабельманы"

Лучший актер комедии/мюзикла

Адам Драйвер – "Белый шум"

Диего Кальва – "Вавилон"

Дэниел Крейг – "Достать ножи: Стеклянная луковица"

Ральф Файнс – "Меню"

Колин Фаррелл – "Банши Инишерина"

Лучшая актриса комедии/мюзикла

Мишель Ео – "Всё везде и сразу"

Лесли Мэнвилл – "Миссис Харрис едет в Париж"

Марго Робби – "Вавилон"

Аня Тейлор-Джой – "Меню"

Эмма Томпсон — "Любовь по вызову"

Лучший актер второго плана

Брендан Глисон – "Банши Инишерина"

Барри Кеоган – "Банши Инишерина"

Джонатан Ке Кван – "Всё везде и сразу"

Брэд Питт – "Вавилон"

Эдди Редмейн – "Хороший медбрат"

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт – "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Долли де Леон – "Треугольник печали"

Кэрри Кондон – "Банши Инишерина"

Джейми Ли Кертис – "Всё везде и сразу"

Кэри Маллиган – "Ее правда"

Лучший режиссер

Дэн Кван, Дэниел Шайнерт – "Всё везде и сразу"

Джеймс Кэмерон – "Аватар: Путь воды"

Баз Лурман – "Элвис"

Мартин Мак-Дона – "Банши Инишерина"

Стивен Спилберг – "Фабельманы"

Лучший сценарий фильма

"Банши Инишерина" – Мартин Мак-Дона

"Всё везде и сразу" – Дэн Кван, Дэниел Шайнерт

"Говорят женщины" – Сара Полли

"Тар" – Тодд Филд

"Фабельманы" – Стивен Спилберг, Тони Кушнер

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Телевидение

Лучшая драма

"Корона"

"Дом Дракона"

"Лучше позвоните Солу"

"Озарк"

"Разрыв"

Лучшая комедия / мюзикл

"Медведь"

"Начальная школа "Эбботт"

"Убийства в одном здании"

"Венздей"

"Уловки"

Лучший ограниченный сериал / телефильм

"Черная птица"

"Монстр: История Джеффри Дамера"

"Выбывшая"

"Пэм и Томми"

"Белый Лотос"

Лучший актер драматического сериала

Джефф Бриджес – "Старик"

Кевин Костнер – "Эллоустоун"

Диего Луна – "Андор"

Боб Оденкерк – "Лучше позвоните Солу"

Адам Скотт – "Разрыв"

Лучшая актриса драматического сериала

Эмма Д'Арси – "Дом Дракона"

Лора Линни – "Озарк"

Имелда Стонтон – "Корона"

Хиллари Свонк – Alaska Daily

Зендея – "Эйфория"

Лучший актер комедии/мюзикла

Дональд Гловер – "Атланта"

Билл Гейдер – "Барри"

Стив Мартин – "Убийства в одном здании"

Мартин Шорт – "Убийства в одном здании"

Джереми Аллен Уайт – "Медведь"

Лучшая актриса комедии/мюзикла

Квинта Брансон – "Начальная школа "Эбботт"

Кейли Куоко – "Стюардесса"

Селена Гомес – "Убийства в одном здании"

Дженна Ортега – "Венздей"

Джин Смарт – "Хаки"

Лучший актер второго плана в драме/комедии

Джон Литгоу – "Старик"

Джонатан Прайс – "Корона"

Джон Туртурро – "Разрыв"

Тайлер Джеймс Уильямс – "Начальная школа "Эбботт"

Генри Винклер – "Барри"

Лучшая актриса второго плана в драме/комедии

Элизабет Дебики – "Корона"

Анна Эйнбиндер – "Хаки"

Джулия Гарнер – "Озарк"

Джанель Джеймс – "Начальная школа "Эбботт"

Шерил Ли Ральф – "Начальная школа "Эбботт"

Лучший актер минисериала / телефильма

Терон Эгертон – "Черная птица"

Колин Ферт – "Лестница"

Эндрю Гарфилд – "Под знаменем небес"

Эван Питерс – "Монстр: История Джеффри Дамера"

Себастьян Стэн – "Пэм и Томми"

Лучшая актриса минисериала/телефильма

Джессика Честейн – "Джордж и Темми"

Джулия Гарнер – "Изобретая Анну"

Лили Джеймс – "Пэм и Томми"

Джулия Робертс – "Газлит"

Аманда Сейфрид – "Разрыв"

Лучшая роль актера второго плана в телевизионном ограниченном сериале, сериале-антологии или телефильме

Фарид Мюррей Абрагам – "Белый лотос"

Донал Глисон – "Пациент"

Пол Уолтер Хаузер – "Черная птица"

Ричард Дженкинс – "Монстр: История Джеффри Дамера"

Сет Роген – "Пэм и Томми"

Лучшая актриса второго плана в телевизионном ограниченном сериале, сериале-антологии или телефильме

Дженнифер Кулидж – "Белый лотос"

Клэр Дейнс – "Флейшман в беде"

Дейзи Эдгар-Джонс – "Под флагом небес"

Ниси Нэш – "Монстр: История Джеффри Дамера"

Обри Плаза – "Белый лотос"

Церемония вручения премии состоится 10 января 2023 года.