Объявили номинантов на "Золотой глобус 2025": среди претендентов есть известный российский актер
5 января 2025 года в Лос-Анджелесе пройдет "Золотой глобус". В то же время номинантов на кинопремию объявили за месяц до церемонии награждения – 9 декабря.
Что интересно, в списоке есть фильм американского режиссера Шона Бейкера "Анора" – драматическая история о любви стриптизерши и сына российского олигарха. Среди номинантов также оказался российский актер Юрий Борисов, известный своей ролью в пропагандистском фильме "Калашников". Россиянин претендует на награду в категории "Лучший актер второго плана" в номинации мюзикл или комедия, пишет 24 Канал.
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Номинанты на Золотой глобус 2025
Лучший драматический фильм
- "Бруталист"
- "Полная неизвестность"
- "Конклав"
- "Дюна: Часть 2"
- "Никелевые мальчики"
- "5 сентября"
Лучший фильм (мюзикл или комедия)
- "Анора"
- "Соперники"
- "Эмилия Перес"
- "Настоящая боль"
- "Субстанция"
- "Wicked: Чародейка"
Лучший фильм на иностранном языке
- "Все, что мы представляем как свет"
- "Эмилия Перес"
- "Девушка с иглой"
- I'm Still Here
- "Семена священного инжира"
- "Вермильо"
Лучший анимационный фильм
- "Поток. Последний кот на Земле"
- "Мыслями наизнанку 2"
- Memoir of a Snail
- "Ваяна 2"
- "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"
- "Дикий робот"
Лучший телесериал (драма)
- "День Шакала"
- "Дипломатка"
- "Мистер и миссис Смит"
- "Шёгун"
- "Медленные лошади"
- "Игра в кальмара"
Лучший телесериал (комедия или мюзикл)
- "Начальная школа "Эбботт""
- "Медведь"
- "Джентльмены"
- "Хитрости"
- "Никто этого не хочет"
- "Убийства в одном здании"
Лучший актер в драматическом фильме
- Эдриан Броуди – "Бруталист"
- Тимоти Шаламе – "Полная неизвестность"
- Дэниел Крейг – "Квир"
- Колман Доминго – "Синг Синг"
- Ральф Файнс – "Конклав"
- Себастьян Стэн – "Ученик"
Лучшая актриса в драматическом фильме
- Памела Андерсон – The Last Showgirl
- Анджелина Джоли – "Мария"
- Николь Кидман – "Хорошая плохая девочка"
- Тильда Суинтон – The Room Next Door
- Фернанда Торрес – I'm Still Here
- Кейт Уинслет – "Ли"
Лучшая актриса в мюзикле или комедии
- Эми Адамс – Nightbitch
- Синтия Эриво – "Wicked: Чародейка"
- Карла София Гаскон – "Эмилия Перес"
- Майки Мэдисон – "Анора"
- Деми Мур – "Субстанция"
- Зендея – "Соперники"
Лучший актер в мюзикле или комедии
- Джесси Айзенберг – "Настоящая боль"
- Хью Грант – "Еретик"
- Гэбриэл Лабелль – "Субботний вечер"
- Джесси Племонс – "Виды милосердия"
- Глен Пауэлл – "Наемный убийца"
- Себастьян Стэн – "Другой человек"
Полный список номинаций смотрите на сайте.
Заметим, Никки Глейзер, американская актриса, подкастер и телеведущая, была объявлена ведущей "Золотого глобуса 2025".