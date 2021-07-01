Над лентой работала киностудия Sony, а режиссером стала Кей Кэннон, номинантка на премию Эмми.

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"Золушка" 2021: смотрите тизер к фильму

Актеры в фильме " Золушка":

Камила Кабелло – Золушка;

Николас Голицын – принц Роберт;

Билли Портер – фея;

Идина Мензел – Вивиан, мачеха Золушки;

Минни Драйвер – королева Беатрис;

Пирс Броснан – король Роуэн.

Также стоит отметить, что решение, чтобы Билли Портер сыграл гендерно-нейтральную версию феи-крестной возмутило сеть. Но сам актер дал ответ, что эта версия "Золушки" для нового поколения.

Мы представляем этого персонажа как гендерно-нейтрального. По крайней мере я так его играю. У магии нет гендера. Думаю, новое поколение к такому готово. Дети готовы. Это взрослые тормозят,

– подчеркнул Билли Портер.



Билли Портер в роли крестной-феи в "Золушке" / Фото Entertainment Weekly

Сюжет фильма "Золушка"

У юной девочки умерла мать, поэтому отец женился на другой женщине. Впоследствии папа умирает тоже, поэтому Золушка остается на попечении злой мачехи и ее несносных дочерей. Но однажды Король Роуэн устраивает бал по случаю возвращения его сына-принца Роберта с чужбины. Сразу же там происходят смотрины, где принц может найти свою будущую жену. Золушка тоже хочет туда попасть, поэтому на помощь приходит фея-крестная, которая помогает ей с одеждой для бала. Во дворце девушке удается покорить внимание принца, но из-за того, что ей в 12 часов нужно вернуться домой, потому что чары исчезнут, она бежит и губит туфельку. Принц долго пытается найти загадочную девушку, чтобы быть с ней потом всю жизнь.